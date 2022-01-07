Dolarda gözler ABD'ye çevrildi

07 Ocak 2022 Cuma, 10:11

TL yurtiçi dinamiklerle yön bulmaya çalışırken uluslararası piyasalarda Fed'in öngörülenden daha hızlı faiz artırımına gideceği beklentileri ABD tahvil faizlerini yükselterek doların değerini artırırken, bazı riskli varlık ve para birimlerinden çıkışı beraberinde getirdi.

Yurtiçinde akşama doğru yayımlanacak Aralık ayı Hazine nakit dengesi dışında izlenecek makro veri bulunmuyor. Yurtdışında ise Fed'in ne hızda para politikasını sıkılaştıracağının ipucunu verecek olan Aralık ayı ABD tarım dışı istihdam verisi 16.30'da açıklanacak.

ZAYIF SEYİRE YOL AÇIYOR



Enflayonun yüzde 36'ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB'nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL'nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyire yol açıyor.

İYİCE DÜŞMESİNE YOL AÇACAK



Ekonomistler enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.

DOLAR TALEBİ DEVAM EDİYOR



Faizlerde herhangi bir artırım olmayacağını açıklayan hükümet, kur korumalı mevduat gibi TL'yi bireysel tasarruf sahipleri için daha çekici kılacak finans ürünleri tasarlamış olsa aralık sonu mevduat verileri bireylerin dolar talebinin devam ettiğini gösterdi.

TCMB'nin dün yayımladığı verilere göre, gerçek kişilerin parite etkisinden arındırılmış kıymetli maden dahil döviz mevduatları 31 Aralık haftasında 351 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerdeki 2.9 milyar dolar azalışa rağmen bireylerin talebinin kesilmediği görüldü.

YENİ SİSTEME GEÇİŞ DÜŞÜK KALDI



Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL'yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 90 milyar TL'nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş görece düşük kaldı.

Hükümetin TL'nin çekiciliğini artırmak için yeni araçlar çıkarıp çıkarmayacağı, ayrıca para politikasında sıkılaştırmaya karşı olsa da enflasyonu düşürmek için ne adımlar atacağı yakından izlenecek.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar/TL gece saatlerinde 13.90'a kadar yükseldikten sonra bu sabah 13.89'dan işlem gördü. Bu seviyelerden kapanması halinde TL'nin haftalık değer kaybı yüzde 5.1 olacak.

TL, tarihi 18.4 zirvesinden 10'a doğru geriledikten sonra geçen hafta da yğzde 18.8 değer yitirmişti.

ULUSLARARASI PİYASALAR

Uluslararası piyasalara bakıldığında, Asya borsaları, faiz artırım beklentilerini artırıp artırmayacağını görmek için ABD tarım dışı istihdam verilerini beklerken iki günlük kayıpların ardından yükselişe geçti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 yükseldi.

ABD'nin gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün yüzde 1.7530 ile Nisan 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetmesinin ardından bugün en son yüzde 1.7211 seviyesine çekildi. Geri çekilmeye rağmen 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin dün gördüğü seviye, 2021 kapanışı olan yüzde 1.5118'in oldukça üzerindeydi.

Yükselen ABD Hazine tahvili getirileri, dolar endeksinin bu hafta yüzde 0.63 yükselmesini sağladı.