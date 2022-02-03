Dolarda gözler enflasyon verilerine çevrildi

03 Şubat 2022 Perşembe, 09:12

Reuters anketine katılan uzmanlar TÜFE'nin Ocak ayında neredeyse 20 yılın zirvesi olan %46.68'e yükseleceğini, aylık enflasonun ise yüzde 9.8 olacağını tahmin ettiler.

Ekonomistlere göre asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, elektrik tarifelerinin yüzde 120'nin üzerinde artırılması, doğalgaz ve akaryakıtta yapılan zamlar ve ocak ayında imalat sektörünün enerji kısıntıları nedeniyle durmak zorunda kalması enflasyonda yükselişin önümüzdeki birkaç ayda devam edeceğini gösteriyor.

TCMB'nin geçen hafta yayımladığı enflasyon raporundaki grafikler enflasyonun ocakta yüzde 50'ye yaklaşabileceğini gösteriyordu.

Ay başında açıklanan İTO İstanbul enflasyon verisi, tüketici fiyatlarının ocakta geçen yıla göre yüzde 50.91 ile Nisan 2002'den bu yana, yani 20 yıla yakın sürenin en yüksek artışını kaydettiğini göstermişti.

DOLAR/TL'NİN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

Her ne kadar dolar/TL'nin 18'i aştıktan sonra neredeyse 10'a kadar gerilediği aralık ayındaki kadar keskin hareketler artık büyük ölçüde TCMB ve kamu aktörleri tarafından yönlendirilen döviz piyasasında görülmüyor olsa da, enflasyonun seyri ve bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin döviz talebi yakından izleniyor.

Döviz piyasası sığlaştığı için arz veya talep yönlü görece düşük hacimler dolar/TL'nin yönünü belirleyebiliyor.

Ekonomi yönetimi, şirketler için vergi istisnası tanınayarak dövizden kur korumalı mevduata (KKM) geçişin cazibesinin artırmaya çalışıyor ve 10 milyar doların üzerindeki mevduatın TL'ye dönüşmesini bekliyor olsa da, analistler KKM sisteminde bu hafta yapılan değişiklikler ve bundan sonra sık değişiklik yapılma ihtimalinin sistemin cazibesinin azalttığını belirtiyorlar.

Bugün ayrıca saat 10.30'da yapılacak olan TCMB'nin olağanüstü genel kurul toplantısı izlenecek. Toplantı geçen yıl kârından avans ve birikmiş yedek akçenin dağıtımı gündemiyle toplanacak.

PİYASALARDA SON DURUM

Bu sabah fiyatlamalara bakıldığında ay başından bu yana 13-14 bandında işlem gören dolar/TL 13.51 seviyesindeydi.

TCMB'nin tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi 11 Ocak'ta gördüğü tarihi zirve olan yüzde 25.1 seviyesinden yüzde 23'ün altına geriledikten sonra dün yüzde 23.2'den kapandı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün kapanışta 4 baz puan düşüşle 528/533 baz puandan kapandı. CDS'ler 20 Aralık'ta 613 bp ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra gerilemişti.

Hisse senedi piyasasına bakıldığında ocak ayını yüzde 7.8 yükselişle kapatan BIST-100 endeksi dün yüzde 0.65 düşüşle 2,002.24 puandan kapandı. Yabancı oranının son yılların en düşük seviyelerine gerilediği hisse piyasında ana sürükleyicisi yurtiçi yatırımcılar. Endekste dün sanayi hisseleri yüzde 1'in üzerinde gerilerken, bankacılık hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

ULUSLARARASI PİYASALAR

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise Asya piyasaları ay yılı tatili dolayısıyla kapalı kalmaya devam etti. Tokyo borsası gerileyen Nasdaq vadeli işlemlerinin ardından teknoloji hisselerindeki düşüşle birlikte yüzde 1 düştü. Endeks önceki dört günü yükselişle kapatmıştı.

Dolar, teknoloji ve sosyal medya hisselerindeki düşüşün daha riskli para birimlerine yönelik iştahı azaltması ve işlemcilerin İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının toplantılarını beklemesiyle hafta boyunca görülen düşüşüne ara verdi. Önceki günlerdeki düşüşle 50 günlük ortalamasına gerileyen dolar endeksi bugün 96.043 seviyesinde yatay seyretti.