Dolarda gözler kabine toplantısında

22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:14

TCMB yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti.

Geçen hafta 11.32 seviyesine kadar yükselen dolar/TL bu sabah güne 11.2'nin hemen altında başladı. Eylül'den bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğininin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

TL YÜZDE 26.2 DEĞER KAYBETTİ

Gelişmekte olan ülke para birimleri bu dönemde dolardaki küresel güçlü seyir nedeniyle değer kaybetse de TL'deki kayıp açık ara daha fazla oldu. TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken TL'yi rand yüzde 8, real yüzde 7 değer kaybı ile takip etti.

Tüketici enflasyonu yüzde 20 ile iki buçuk yılın zirvesinde seyrederken, TCMB fiyat artışlarının para politikasının etki alanı dışındaki geçici unsurlardan kaynaklandığını belirtiyor.

FAİZ ARTIRMAK ZORUNDA KALACAK



Goldman Sachs TCMB'nin Aralık ayında 100 baz puan daha faiz indireceği tahmininde bulunurken, gelecek yılın ikinci çeyreğinde ise TCMB'nin faiz artırmak zorunda kalacağı öngörüsünde bulundu.

Bir çok bankacı TCMB'nin rezerv satışı ya da piyasa dışı uygulamalara gitmemesi halinde, önümüzdeki yılın ilk aylarında yüklü faiz artışlarına gitmesini bekliyorlar.

Ekonomi yönetimi ise enflasyondaki seyrin geçici olduğunu, cari fazla hedefleyerek enflasyonu da düşüreceğini belirtiyor. Piyasalar ise en geç 2023 ortasında gerçekleşecek seçimlere kadar ilgili politikaların halkın fakirleşme hissini engelleyecek kadar başarılı olabileceğini öngörmüyorlar.

KRİTİK DURUMDA



Bankacılar, Eylül başından beri swap pozisyonlarını yaklaşık 8 milyar dolar azaltan ve oldukça düşük seviyelere çeken yabancı yatırımcıların geçen ve önceki hafta swap pozisyonlarını artırdığına dikkat çektiler. Öte yandan dolar/TL'deki yükselişleri sınırlı döviz satışı için kullanan lokaller ise yeniden birikime başlamış durumda.

İşlemcilere göre bu dengeler önümüzdeki dönem için "kritik" ve kurda nasıl bir denge sağlanacağı açısından yakından izlenecek.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bu sabah itibarıyla 11.0300/11.1000 seviyesinde. Aynı saatte Euro/TL'de kotasyonlar 12.4352/12.5158, sepet bazında TL'de 11.7379/11.8079 seviyesindeydi.

KABİNE TOPLANTISI İZLENECEK

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Cuma günü 445/451 baz puan ile Ekim sonunda tırmandığı 470 baz puan seviyesine yaklaştı. Bugün iç piyasada kabine toplantısı takip edilecek. Kabine toplantısında asgari ücrete ilişkin olası açıklamalar izlenecek.

Hükümet bir süredir halkın fakirleşme hissini azaltmak adına harcanabilir geliri yükseltecek tedbirleri değerlendiriyor. Bunlar arasında asgari ücrete yapılacak yüksek oranlı artış da yer alıyor. Bunun ötesinde bütçe açığını artıracak EYT gibi bir çok gelişme de değerlendiriliyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda yatırımcılar Avrupa'da koronavirüs kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlanması ve Fed'in varlık alımlarını öngörülenden daha hızlı şekilde azaltacağı beklentileriyle temkinli hareket ediyor.

Güvenli liman olarak görülen dolar, Avrupa'daki koronavirüs kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi ve koronavirüs vakalarında görülen artışın neden olduğu endişelerin etkisiyle euro karşısında 16 ayın zirvesine yakın işlem gördü.

Dolar endeksi =USD, geçen hafta 96.266 ile kaydettiği 16 ayın zirvesinden çok uzaklaşmayarak 96.065 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de bazı Fed yetkilileri 2022'nin ilk yarısında faiz artırımlarına başlanabileceğini dile getirdi.