Dolarda gözler perşembe gününe çevrildi

16 Kasım 2021 Salı, 09:23

Dünyanın pek çok ülkesinde yükselen enflasyon nedeniyle hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin merkez bankaları para politikalarını sıkılaştırırken; TCMB enflasyondaki yükselişe ve TL'de lokallerin alım gücünü düşüren değer kaybına rağmen para politikasını gevşetiyor.

Bugün izlenecek gelişmeler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde sabah yapacağı konuşma bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Bu hafta TCMB'nin Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı para politikası kararı öncesinde ise açıklanacak önemli bir yurtiçi veri bulunmuyor.

Reuters anketine göre, TCMB'nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek yüzde 15'e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyonu daha da yükselteceğinden endişeliler.

ZAMLAR ENFLASYONU ETKİLİYOR

Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti. EPGİS, 2 Kasım'daki zammın ardından otogaz fiyatının 25 kuruş daha artırıldığını açıklarken, Türkşeker basında yer alan haberlere göre şeker fiyatını yüzde 25 artırdı.

Yükselen enflasyonun dar gelirlilere yansımasını hafifletmeye çalışan hükümet ise çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere bütçede gevşeme yönlü uygulamalar belirginleşecek.

PSİKOLOJİK SEVİYE AŞTI



TL, enflasyondaki yükselişe rağmen gerileyen politika faizinin yarattığı baskının da katkısıyla geçen hafta dolar karşısında yüzde 3 değer yitirerek önemli bir psikolojik seviye olan 10 seviyesini aştı.

Geçen beş yılda değerinin üçte ikisini kaybeden TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında büyük bir farkla en çok değer kaybeden para birimi oldu. TL'deki yıl başından bu yana yüzde 25'i bulan değer kaybı ve çift hanelerden aşağı inmeyen enflasyon lokallerin alım gücünü de eritiyor.

DOLARDA SON DURUM

Geçen hafta Cuma akşam 10 seviyesini aşan dolar/TL dün 9.95'li seviyelere kadar gerilese de tekrar 10 düzeyinin üzerine tırmandı.

Dolar/TL bu sabah saat 10.0670/10.0950 seviyesindeydi. Euro/TL ise, 11.4517/11.4846, sepet bazında TL 10.7594/10.7898 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Ekim sonunda tırmandığı 470 baz puana kıyasla gerilemiş durumda. Geçen hafta 400 baz puanın altına inen CDS'ler bir önceki güne değişim kaydetmeyerek dün 406/410 baz puandan kapandı.

YATIRIMCI İLGİSİNİ ARTIRDI



Garanti Bankası'nın ana hissedarı BBVA'nın gönüllü pay alım teklifinin ardından BIST-100 endeksi ise bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 3.91 yükseldi. Bankacılık sektör endeksi yüzde 9.74 prim yaptı.

TL'nin keskin değer kayıpları sonrası değerlemesi ucuzlayan hisse senetlerine yerli yatırımcının ilgisi, faiz indirimleri ve TL yatırım araçlarının reel getirilerinin düşmesiyle birlikte arttı. Borsa İstanbul'da büyük şirketlerin son haftalarda açıkladığı hisse geri alım programları da yatırımcı ilgisini artırdı. Ekim ayı ortasından bu yana neredeyse aralıksız yükseliş kaydeden BIST-100 endkesi bir aydan biraz uzun bir sürede yüzde 20'nin üzerinde prim yaptı.

DOLAR 16 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise Asya borsaları, Çin gayrimenkul sektörüne dair endişelerin rahatlamasıyla artan risk iştahının desteğiyle çoğunlukla yükselirken, yatırımcılar ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesine odaklandı.

Dolar, daha riskli para birimleri karşısında bugün sınırlı gerilemesine rağmen 16 ayın zirvesine yakın seyretti.