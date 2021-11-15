Ekonomist Atilla Yeşilada'dan dolar yorumu: Şok dalgası geliyor
Ekonomist Atilla Yeşilada, dolar/TL kurunun tarihi zirveyi görmesinin ardından kritik değerlendirmelerde bulundu.
Dolar/TL ABD'de enflasyonun yükselmesine paralel olarak değer kazandı. Haftaya yükselişle başlayan dolar, enflasyon ve para politikası endişeleriyle 10 TL seviyesinin üzerinde yeni tarihi zirveyi gördü.
Dolar/TL kuru hakkında YouTube üzerinden yayın yapan Integral Forextv'den Dr. Aytunç Kocabalkan'ın sorularını yanıtlayan ekonomist Atilla Yeşilada, hükümetin ekonomiye acil müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.
'ŞOK DALGASI GELİYOR'
Yeşilada, ''Sayın Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin detayları açıklandı. Sayın Karamollaoğlu diyor ki 'Bir başkanlık sistemi, yürümüyor değiştirelim. İki ciddi bir ekonomik sıkıntı var, lütfen buna müdahale edin' diyor. Sayın Erdoğan ikisine de inanmamış. Birincisine inanmamasını anlarım. Ama Sayın Erdoğan gibi halkın içinden gelmiş bir liderin ekonomide bir sıkıntı olduğunu kabullenmemesi bana burada zihni bir engelle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Neden buraya geldik? Faiz kararlarını Merkez Bankası karar vermiyor ki, sayın Erdoğan veriyor. Sayın Erdoğan bu şekilde uygulamalara devam ederse büyük bir şok ile karşı karşıya kalacağız. Bu şok dalgasının bütün finansal sistemi kötü bir şekilde derinden etkileyeceğini göremiyorsa o zaman iyimser olmanın bir anlamı yok'' ifadelerini kullandı.
'ACİL ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLMELİ'
Yeşilada, ''Merkez Bankası beklenti anketi raporunu yayımladı. Yayımlanmasından 1 hafta sonra biz bu anketi deldik. Yayınlandığı tarihte yıl sonu dolar kuru 9.98 olarak öngörüldü. Ancak dün akşam itibarıyla biz bunu aştık ve dolar 10 TL'nin üstüne çıktı. Şu anda bu gelişmeler çerçevesinde dolar kurunun 1 yılda yüzde 10 değer kazacağını düşünenler var. Ama ben böyle olacağını düşünmüyorum. Eğer bir iki hafta içinde çok acil bir şekilde döviz kuruna bir şekilde müdahale edilmezde 1990'lı yılların devalüasyon - enflasyon sarmalına gireriz. TL'nin değer kaybı enflasyonu körükler, döviz yükseldikçe de millet döviz almaya başlar. Fiyatlar da dövize göre belirlenir. 1990'lara dönmek isteyen varsa buyursun devam etsin'' şeklinde konuştu.
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