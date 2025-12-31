Dolarda sekiz yıl sonra bir ilk: Küresel piyasalarda geri sayım başladı!

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası’nda (Fed) yaklaşan başkanlık değişimi ve para politikasına ilişkin artan belirsizliklerin etkisiyle 2017’den bu yana en zayıf yıllık performansına yönelmiş durumda. Yatırımcılar, yeni Fed başkanının daha agresif faiz indirimlerine yönelmesi halinde dolar üzerindeki baskının sürebileceği görüşünde.

Bloomberg spot dolar endeksi, yıl başından bu yana yüzde 8,1 gerilerken, Euro/dolar paritesi aynı dönemde yüzde 13,4 oranında yükseldi. Nisan ayında Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı gümrük tarifelerinin ardından sert değer kaybı yaşayan dolar, ABD Başkanı’nın daha güvercin bir Fed başkanı atanması yönündeki baskılarıyla birlikte kalıcı bir zayıflık sürecine girdi.

FED BAŞKANLIĞI BELİRSİZLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Nomura’nın döviz stratejistlerinden Yusuke Miyairi, doların seyrinde Fed yönetiminin belirleyici olacağını vurgulayarak, “Yılın ilk çeyreğinde dolar için en belirleyici unsur Fed olacak. Ocak ve mart toplantılarından ziyade, Jerome Powell’ın görev süresi sona erdiğinde yerine kimin geçeceği daha kritik” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ BEKLENTİLERİ DOLARI ZAYIFLATIYOR

Piyasalar gelecek yıl için en az iki faiz indirimi beklentisini fiyatlarken, ABD’nin para politikası yönü bazı gelişmiş ülkelerden ayrışıyor. Bu durum doların yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

Euro, ılımlı enflasyon görünümü ve Avrupa’da savunma harcamalarının artacağı beklentisiyle dolar karşısında güçlü bir performans sergiliyor. Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentileri neredeyse ortadan kalkarken, Kanada, İsveç ve Avustralya’da faiz artışı ihtimali piyasalarda daha fazla konuşulmaya başladı.

POZİSYONLANMA DOLARA KARŞI DÖNDÜ

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verilerine göre, aralık ayı ortasında kısa süreli olarak dolar lehine oluşan iyimser pozisyonlanma yeniden yerini kötümserliğe bıraktı. Nisan ayında açıklanan gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine zarar verebileceği endişesi, bu algı değişiminde etkili oldu.

GÖZLER YENİ FED BAŞKANI ADAYINDA

Doların kısa vadeli görünümünde en kritik başlık, Fed başkanlığına kimin atanacağı olmaya devam ediyor. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi mayıs ayında sona erecek.

Trump, son dönemde tercih ettiği bir aday olduğunu ima etse de resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan, mevcut Fed başkanını görevden alabileceğine yönelik açıklamalar da piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett uzun süredir en güçlü aday olarak öne çıkarken, Trump’ın eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’a da ilgi gösterdiği biliniyor. Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman ile BlackRock yöneticisi Rick Rieder’ın isimleri de kulislerde dile getiriliyor.

Monex döviz işlemcisi Andrew Hazlett, “Hassett’in atanması büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Ancak Warsh ya da Waller gibi isimler, faiz indirimlerinde daha temkinli olabilir. Bu da dolar açısından daha olumlu bir senaryo yaratır” ifadelerini kullandı.

BLOOMBERG STRATEJİSTLERİNDEN TEMKİNLİ UYARI

Bloomberg stratejistleri, doların uzun vadeli değerine ilişkin yerleşik görüşlere temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Doların yıllardır ‘aşırı değerli’ olduğu yönündeki değerlendirmelerin Euro karşısında kalıcı bir zayıflık beklentisi yarattığına dikkat çekiliyor.

Ancak son dokuz yılda Euro/dolar paritesinin altı kez gerilemesi, değerleme göstergelerinin fiyat hareketlerini öngörmekte yetersiz kaldığını ve piyasa beklentilerinin çoğu zaman gecikmeli sinyaller ürettiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan 2025 yılı boyunca dolar endeksi gerilerken, dolar/TL cephesinde yüzde 21,5’lik yükseliş kaydedildi.