Dolarda son durum (Dolar ne kadar oldu?)

01 Aralık 2021 Çarşamba, 08:43

Erdoğan'ın TRT canlı yayınında sarf ettiği, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" şeklindeki açıklaması sonrası dolar, 13,96 lirayı gördü.

14 TL sınırından dönen dolar kuru, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalanırken bu sabah saatlerinde 13,50-13,60 bandında değerleniyor.

Euro/TL de 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bu sabah 15,35-15,45 bandından işlem görüyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, konuşmasının kurla ilgili kısmında, "Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız. Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, seçim öncesine kadar faizin düşeceğini, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da enflasyonda da iyileşmenin gerçekleşeceği görüşünü savundu.