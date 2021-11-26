Dolarda yaşanan artış yurttaşı vurdu
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.18 arttığını; ekimde ilk kez 10 bin TL'yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bu ay 10 bin 396 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Türk-İş raporuna göre, dövizde yaşanan artış, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, temel mal ve hizmetlere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı.
Verilere göre, kasımda dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3,191.6 TL'ye yükseldi. Raporda "2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret halen açlık sınırının altındadır" denildi.
YÜZDE 20 ORANINDA ZAMLANDI
Rapora göre ekmek fiyatı resmi olarak henüz artmadı ancak ekşi mayalı, köy ekmeği, tam tahıllı vb. şekilde satılan ekmek ortalama yüzde 20 oranında zamlandı. Raporda Önümüzdeki günlerde ekmeğin fiyatında artış beklentisi de vurgulandı.
Türk-İş hesaplamasına göre, 4 kişilik bir ailenin geçen aya göre 98 TL, geçen yıla göre 675 TL artış gösterdi.
GÖSTERGELERDEN BİRİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR
TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması