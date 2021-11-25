Emekli yurttaş isyan etti: Cebimde 20 lira var, haram olsun

25 Kasım 2021 Perşembe, 15:22

TL bu hafta Salı günü keskin şekilde yüzde 10'un üzerinde değer yitirirken son 12 günün 11'inde toplam yüzde 20 değer yitirdi. Yıl başından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 45'i buldu.

TL'nin değer kaybetmesi sonrası gelen zamlara isyan eden emekli Sani Akyürek, ”Ben emekliyim cebimde 20 lira var. 20 lira cebimde emekli adam, fazla yok. Varsa haram olsun yok. Ne olacak halimiz* derken, Esnaf Sinan Saraç ise, "Artvin şehir merkezinde telefon GSM bayisiyim. Bu son kur artışlarından dolayı cep telefonu olayı çok etkilenmektedir. Mesela bugün gelen bir haberde Apple tüm Türkiye’deki satışları durdurdu. Döviz kurunun artışından dolayı piyasalar allak bullak dolar da yaklaşık olarak 13'e dayandı. Euro arttı. Şu anda satışlarımız durmuş durumda. Düşünebiliyor musunuz cep telefonlarını artık tezgah altı yapıp, satışı durdurduğu için demoral yani reklam olan telefonları koymaya başladık. Durum vahim" sözleriyle derdini anlattı.

''İHALEYE KATILMAMAK DURUMUNDA KALDIK''

Ardanuç’tan kırtasiyeci Şinasi Özel ise, "16 yıldır bu işle çalışıyorum, dün Ardanuç’ta yeni açılan cezaevimizin ihalesi vardı. Fotokopi kağıdı başka ihtiyaçlar.. Fabrikalar üretimi durdurduğu için fotokopi kağıdı bulamıyoruz. Dün 12.30 civarlarında 12.50 iken Erzurum’da bir toptancı arkadaşımızı aradım 43 TL bildirdi. Fakat ben sabah burda bir doktor arkadaşımıza 40 liradan fotokopi kağıdının bir topunu satmıştım. Sonuç itibariyle bugün ihale kağıdını almaya geldiler ve bu aşağı dolar kurundaki yükseliş, inişlerden dolayı bugün fotokopi kağıdından dolayı ihale kağıdını katılmıyoruz diye vermek zorunda kaldık. Arkadaşlar yalvarıyor diyorlar, 50 ise 55 yazın ama tabi bunun önünü göremediğimiz için de ihaleye katılmamak durumunda kaldık” diye konuştu.

"SON 10 GÜNDE ACINACAK DURUMA DÜŞTÜK"

Ticaretle uğraştığını söyleyen Kemal Yıldırım ise, "Şu son on gündür acınacak duruma düştük. Ne çarşıda gezen var ne alışveriş yapan var. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah kolaylık versin diyelim. Zamlara yetişme şansımız yok ortalıkta mal bulamıyoruz. Gerçekten uçmaya başladık, hepimize Allah kolaylık versin” dedi.

“HÜKÜMET İSTİFA DİYORUM”

Esnaf Mehmet Cebeci ise, ”30 Yıllık esnafım vatandaşın alım gücü zayıfladı, her gün onlarca müşteri ayakkabı fiyatını soruyor ama alan yok, ekonomik durum çok kötü. Doların yükselişi işyeri kiralarını, ev kiralarını bayağı yükseltti. Fırsatı bilen vatandaşlar işin peşine yetişemiyoruz ne olacağımız belli değil. Hükümet istifa diyorum” diye seslendi.