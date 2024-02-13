Dolarda yeni zirve! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:12

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:12

Bugün gündemde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti, Aralık ve 2023 yılına ilişkin ödemeler dengesi verileri ile Hazine ihaleleri yer alıyor.

ABD'de TSİ 16:30'da açıklanacak olan tüketici fiyatları verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda izleyeceği yol ve takvim hakkındaki beklentileri etkileyeceği için yakından takip edilecek.

Hazine dün yabancıların ilgi gösterdiği 10 yıl vadeli gösterge tahvil ve 14 ay vadeli kuponsuz tahvil ihraçları ile yaklaşık 25 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Bugün ise Hazine 2028 vadeli TLREF'e endeksli tahvil ile 2030 vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

Şubat ayında 200 milyar TL iç borç servisine karşılık 250.2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine geçen hafta iç piyasadan yaklaşık 900 milyon euro, eurobond ihracıyla 3 milyar dolar borçlanmıştı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek Foreks piyasalarında 30.72 ile rekor seviyede güne başladı.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3.9 oldu.

Euro/TL ise zirveye yakın 33.12 seviyesinden alıcı buluyor.

46 MİLYON DOLAR CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

Bugün saat 10:00'da açıklanacak Aralık ayı ödemeler dengesi verileriyle birlikte 2023 için cari açık gelişmeleri de netleşmiş olacak.

Reuters anketine göre cari işlemler dengesinin Aralık ayında 3.3 milyar dolar, 2023'ün tamamında ise 46.9 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

TCMB geçen hafta yayımladığı raporunda enflasyonun Mayıs ayında yaklaşık yüzde 73 ile zirve yapacağını belirtirken, enflasyonun yıl sonunda yüzde 36'ya gerileyeceği 2025 sonunda yüzde 14'e ineceği tahmininde değişiklik yapmadı.

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 45'e yakın.

1 TRİLYON TL ÇEKİLDİ

Toplantıda verilen en belirgin mesajlardan biri ise TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "politika duruşumuzun bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması (enflasyon) ana eğilime olumlu yansıyacaktır" cümlesi oldu. Bankacılar TCMB'nin bu mesajının faiz indirim ya da artış değil daha uzun süre sıkı politikanın korunmasını planlandığı şeklinde algıladı.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB'nin toplam rezervleri 0.7 milyar dolar civarında azalışla 135 milyar doların biraz altına inecek. Hesaplamalara göre net rezerv ise 0.5-0.8 milyar dolar bandında artışla 28.5 milyar doları aşacak.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 130 milyar TL düzeyindeydi. TCMB ise geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

TCMB bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz uygulanacağını da açıkladı.

Yıl başından bu yana hafif gerileyen mevduat faizlerinde tekrar yukarı seyir görüldü. TCMB verilerine göre 22 Aralık'ta yüzde 52.6 ile zirveyi gören üç aylık ortalama mevduat faizi, 29 Ocak'ta yüzde 49.6'ya kadar geriledikten sonra 2 şubat itibarıyla tekrar yüzde 52'ye yükseldi.