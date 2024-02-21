Dolarda yeni zirve! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:58

Güncelleme: 21.02.2024 - 09:58

Hazine Şubat iç borçlanma programını dün tamamladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimleri gerçekleştireceği beklentilerinin azalması risk iştahını düşürdü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Fed'in para politikasını gevşetmeye ne zaman başlayacağına ilişkin ipucu edinmek üzere Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarını da izleyecekler.

Piyasalar Fed'in bu yıl 92 baz puan faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin ediyorlar. Bu oran, Fed'in tahmini olan 75 baz puana yakın ve işlemcilerin yıl başında fiyatladıkları 150 baz puan indirimin oldukça altında.

HAZİNE DÖRT BORÇLANMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Hazine dün dört borçlanma gerçekleştirdi. Şubat ayında 250.2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine 210 milyar TL'ye yakın borçlanma ile aylık programını dün tamamladı.

Hazine dün 41.4 ton altın karşılığı ile 80 milyar TL üzerinde borçlanmayı altın cinsi gerçekleştirdi. Hazine bu ay 3 milyar dolar eurobond da ihraç etmişti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.95 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4.5 oldu.

Euro/TL ise Foreks piyasalarında tarihi zirvesinin hemen altında 33.55 seviyesinden alıcı buluyor.

1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE LİKİDİTE ÇEKTİ

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 220 milyar TL düzeyindeydi. TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

Fazla likidite, parasal sıkılaştırmanın tam etkisinin piyasaya yansımasını engelleyebildiği için yakından takip ediliyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB'nin toplam rezervleri 0.7 milyar dolar düşüşle 134.2 milyar dolara geriledi. Hesaplamalar net rezervlerin 0.3-0.5 milyar düşüşle 28.5 milyar dolar civarına gerilediğini gösteriyor. Resmi veri Perşembe günü açıklanacak.

TCMB'NİN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

İç piyasada bu hafta, Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı ile dış piyasalarda Avrupa ve ABD merkez bankası faiz kararı tutanakları öne çıkan gündem maddeleri.

TCMB'nin genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü Ocak'ta tamamladığı mesajlarının ardından Reuters anketinde bu ay politika faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor.

TCMB yılın ilk enflasyonda raporunda, politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğu, faiz indirimini konuşmak için ise "erken" olduğu mesajını vermişti. Toplantıda daha uzun süre sıkı duruşa işaret edilmişti.

Bu kapsamda PPK metnindeki yönlendirmeler piyasalarda bu hafta yakından takip edilecek.