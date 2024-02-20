Döviz yatırımcısı dikkat... Faiz haftasında Euro ve dolarda tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 20 Şubat 2024 döviz fiyatları

Dolar TL kademeli yükselişine devam ederken 30.88 ile Euro TL ise 33.70 ile zirve tazeledi. Piyasalarda ise bugün tamamlanacak Hazine şubat iç borçlanma programı izlenecek.

Reuters/Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:19
Döviz yatırımcısı dikkat... Faiz haftasında Euro ve dolarda tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 20 Şubat 2024 döviz fiyatları
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Şubat ayında 250.2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine bu öngörüsünün 110 milyar TL'sini tamamladı. Hazine bugün iki ve beş yıl vadeli toplam dört borçlanma ile aylık programını tamamlayacak.

Bugün, 18 Şubat 2026 itfalı, altı ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleşecek. Hazine ayrıca 14 Şubat 2029 itfalı TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını ve 14 Şubat 2029 itfalı kira sertifikasının doğrudan satışını da gerçekleştirecek.

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Akşama doğru ise ocak ay merkezi yönetim borç stoku verisi ve yayımlanacak.

DÖVİZ ZİRVE TAZELEDİ

Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.88 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4.4 oldu. Euro ise 33.70 ile zirve tazeledi.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 235 milyar TL düzeyindeydi. TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB'nin toplam rezervleri 0.7 milyar dolar düşüşle 134.2 milyar dolara geriledi. Hesaplamalar net rezervlerin 0.3-0.5 milyar düşüşle 28.5 milyar dolar civarına gerilediğini gösteriyor. Resmi veri Perşembe günü açıklanacak

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

İç piyasada bu hafta, perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile dış piyasalarda Avrupa ve ABD merkez bankası faiz kararı tutanakları öne çıkan gündem maddeleri.

TCMB'nin genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü ocakta tamamladığı mesajları ardından Reuters anketinde bu ay politika faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor.

TCMB yılın ilk enflasyonda raporunda, politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğu, faiz indirimi konuşmak için ise "erken" olduğu mesajı vermişti. Toplantıda daha uzun süre sıkı duruşa işaret edilmişti.

Bu kapsamda PPK metnindeki yönlendirmeler piyasalarda bu hafta yakından takip edilecek.


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