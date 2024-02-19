Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan dikkat çeken dolar kuru tahmini: Her durumda sonuç vahim

Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:58

Güncelleme: 19.02.2024 - 12:58

Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.86 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4.3 oldu.

Gazetemizin yazarı ve Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Veysel Ulusoy dolar kuru ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "Her durumda sonuç vahim" yorumunda bulundu.

Ulusoy'un paylaşımı şöyle:

"Seçime kadar döviz kurunu tutabilirlerse tutacaklar. Rasyonel olmayan kurun seçim sonrası hali çok açık. Her durumda sonuç vahim.

Döviz kuru yükselirse, zaten 3 haneli olan enflasyon yukarılara taşınacak, kur tutulursa da, dış ticaret açığı ve yavaş veya eksik büyümeyle enflasyon yine artacak.

Nerden baksan tutarsızlık."