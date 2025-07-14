Dolardaki artışı engelleyemediler: Mehmet Şimşek önceki bakanları da geride bıraktı!

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL kuru bugün 40,26 seviyesine kadar çıktı ve yılbaşından bu yana yüzde 14'e yakın artış gösterdi. Euro/TL ise 47 civarında seyrediyor ve yılın başından bu yana yüzde 28'in üzerinde yükseldi.

MEHMET ŞİMŞEK DÖNEMİNDE KUR ARTIŞI REKOR SEVİYEDE

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başladığı 4 Haziran 2023 tarihinden itibaren dolar kurundaki artış yüzde 92'yi geçti. Şimşek göreve geldiğinde dolar kuru 20,88 seviyesindeydi. Aynı dönemde resmi enflasyon ise Haziran 2025 itibarıyla yüzde 35,05 ile yaklaşık 25 ay önceki seviyesine çok yakın seyretti.

BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE KUR ARTIŞI

Şimşek'in dönemindeki dolar kuru artış oranı, geçmişteki kur krizlerinin yaşandığı Berat Albayrak dönemindeki artışı geride bıraktı. Albayrak, 10 Temmuz 2018’de göreve başladığında dolar kuru 4,71 seviyesindeydi ve istifa ettiği 8 Kasım 2020’de bu seviye 8,47’ye yükseldi. Bu süreçte kur yüzde 79,8 oranında arttı.

LÜTFİ ELVAN DÖNEMİ VE MERKEZ BANKASI BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ

Albayrak’ın ardından göreve gelen Lütfi Elvan, 8,17 seviyesindeki kuru 8 Aralık 2021’de 13,69 seviyesine taşıdı. Elvan’ın yaklaşık 13 aylık görev süresince dolar kuru yüzde 67,6 artış gösterdi. Bu dönemde Merkez Bankası başkanlığı görevini üstlenen Naci Ağbal, hükümetin düşük faiz talimatıyla uyumlu hareket etti ancak dört ay sonra yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

NUREDDİN NEBATİ DÖNEMİNDE KUR ARTIŞI

Nureddin Nebati, 4 Haziran 2023’te Şimşek’e devrettiği koltukta, rezerv satışları ve kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasıyla kur artışını geçici olarak frenlemeyi başardı. Ancak seçim öncesi düşük faiz politikası nedeniyle dış ticaret ve cari açık rekorları kırılırken, kur artışı sınırlı kaldı. Nebati döneminde dolar kuru yüzde 52,5 oranında arttı.