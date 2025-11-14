Dolardaki yükseliş devam ediyor!

Dolar/TL, sınırlı bir yükselişle güne 42,33 seviyesinden başlarken piyasa, enflasyondaki yavaşlayan düşüşün ardından enflasyon beklentilerini yakından izleyecek.

Geçen haftayı 42,2 civarında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 42,33’ten işlem görüyor. TL, ekim ayında yüzde 1,15 değer kaybederken kasımda yüzde 0,6 değer kaybetti. Yıl başından bu yana dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 16,4 seviyesinde.

TCMB ANKETİ YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Saat 10.00’da yayımlanacak kasım ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi bugün yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Enflasyon, ağustos ve eylülde tahminlerin üzerinde artarak dezenflasyonun durmasına yol açmış ve yatırımcı endişelerini artırmıştı. Ekim ayında ise enflasyon tahminlerin altında gerçekleşti; yıllık enflasyonun düşüşü belirgin ivme kaybı yaşasa da kısmen devam etti. Bu nedenle TCMB’nin yakından takip ettiği enflasyon beklentileri piyasalarda kritik bir veri olarak değerlendiriliyor.

SİYASİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer konu ise siyasi riskler oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevden alınan İstanbul Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu aleyhindeki iddianameyi Yargıtay’a bildirmesi, CHP’nin bazı yasak fiiller işlediği kanaatiyle partinin kapatılmasına yol açabilecek gelişmeleri içeriyor. Bu durum dün Türkiye piyasalarında hisse senetlerinde dalgalanma ve satış baskısı yarattı.