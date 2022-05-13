Dolardan rekor üzerine rekor: 15.50'yi aştı!
Dolar/TL kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez, 15,5144 seviyesini gördü.
Dolar bu hafta düzenli olarak kendi rekorunu yenilemeye devam ediyor.
Doların yükselişi karşısında TL'nin değer kaybı aralıksız sürerken, dolar bugün bir kez daha zirve tazeledi. Gün içinde en yüksek 15,5144 seviyesine ulaşan dolar, en düşük 15,3668 seviyesini gördü.
Dolar şuan serbest piyasada 15,49 seviyesinden işlem görüyor.
YÜZDE 4.27'LİK ARTIŞ
Haftaya 14.9241 seviyesinden başlayan dolar bu hafta yüzde 3,64'lük artış kaydetti.
Aylık grafiğe bakıldığında ise yüzde 4.27'lik artış kaydeden dolar, ay başında 14.70 seviyesindeydi.
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