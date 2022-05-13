Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Piyasalarad gün ortası verileri incelendiğinde BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 13'ü değer kaybederken İstanbul serbest piyasada dolar 15,4580 liradan, Euro 16,0400 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.79 artışla 2.409,90 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18.92 puan değer kazandı.
Dün 2.390,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 25.05 puan ve yüzde 1.05 değer kazanarak 2.416,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.397,27, en yüksek ise 2.425,19 puanı gördü.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0.61, mali endeks yüzde 0.93, sanayi endeksi yüzde 0.92 ve teknoloji endeksi yüzde 1.50 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Şişecam, Kardemir (D) ve Doğan Holding oldu.
ALTININ ONSU 1.822,7 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25.19, bileşik getirisi yüzde 26.78 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0370, sterlin/dolar paritesi 1.2180 ve dolar/yen paritesi 128.9 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 15.4580 liradan, Euro16.0400 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.822,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 108,2 dolardan işlem görüyor.
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- Erdoğan: 'Engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz'
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'