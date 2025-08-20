Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doların yükselişi hız kazandı: Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…
20.08.2025 09:39:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
20 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları, doların güç kazanmasıyla son haftaların en düşük seviyesine çekildi. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin ipuçlarını bekliyor.

ONS ALTIN 3 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Ons altın yüzde 0,2 değer kaybederek 3319 dolardan işlem gördü. Bu seviyeler, 1 ağustostan bu yana görülen en düşük rakam oldu. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 3355,50 dolara geriledi.

GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Ons altında yaşanan kayıpların ardından gram altın da değer kaybetti. Gram altın fiyatı yüzde 0,5 azalışla 4365 lira seviyesinde işlem görüyor. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Daha güçlü dolar ve jeopolitik gelişmeler sonrası artan risk iştahı, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole'daki konuşmasına odaklanmış durumda" dedi.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNLÜK TAKİP

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik hem iç piyasada hem de döviz kurlarında etkisini gösteriyor. Vatandaşlar ise günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 364 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 204 TL
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 683 TL
  • Ons altın: 3 bin 319 dolar
  • Yarım altın: 14 bin 407 TL
  • Tam altın: 28 bin 765 TL
  • Gremse altın: 72 bin 133 TL
