Doların yükselişi hız kazandı: Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Ons altın yüzde 0,2 değer kaybederek 3319 dolardan işlem gördü. Bu seviyeler, 1 ağustostan bu yana görülen en düşük rakam oldu. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 3355,50 dolara geriledi.

Ons altında yaşanan kayıpların ardından gram altın da değer kaybetti. Gram altın fiyatı yüzde 0,5 azalışla 4365 lira seviyesinde işlem görüyor. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong , “Daha güçlü dolar ve jeopolitik gelişmeler sonrası artan risk iştahı, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole'daki konuşmasına odaklanmış durumda" dedi.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNLÜK TAKİP

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik hem iç piyasada hem de döviz kurlarında etkisini gösteriyor. Vatandaşlar ise günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırıyor.