Doların yükselmesinin ardından ekonomistlerden ilk yorum

17 Aralık 2021 Cuma, 13:32

Dolar/TL, TCMB'nin devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası 16,92'e kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine yükseldi. Aynı saatlerde euro ise 19 lirayı aştı.

TCMB, TL'de yarattığı hasara rağmen politika faizini tahminler doğrultusunda dün yüzde 14'e düşürürken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istediği faiz indirimlerinde son alanını Aralık ayında 100 baz puan ile kullandı. TCMB böylece önümüzdeki aylarda yüzde 30'u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL'nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu.

TL'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 54'ÜN ÜZERİNDE

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği Eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık yüzde 49, sene başından beri yüzde 54'ün üzerinde değer yitirdi. Dolar/TL kuru yılbaşına göre yüzde 118 yükseldi. Değer kayıplarının büyük bölümü son bir buçuk ayda meydana geldi.

''AÇIKLAMA BEKLİYORUZ''

Dolar kurunun yükselmesini sosyal medya hesabından değerlendiren gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ''Döviz şahlanınca, karar vericiler ile onların ekonomistleri saklanıyor. Açıklama bekliyoruz. Ortada bir ekonomi politikası yok ama önemli bir diğer politika var: Bekle Gör Politikası (BGP)'' ifadelerini kullandı.

''BÜTÇE MECLİS'TE OYLANMADAN ÇÖP OLDU''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomist Emin Çapa, ''Bu iktidarın hesap bilmediğine hala delil arıyorsanız buyrun. Bütçe Meclis'te oylanmadan çöp oldu. 2022 bütçesine göre, 2022 ortalama dolar kuru 9,27. 2022 Enflasyonu yüzde 9,8'' şeklinde paylaşım yaptı.

''BOL ŞANS''

Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise, ''Kasada bize ait dolar yok ama... '2021 Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.' Bol şans...'' diyerek tepkisini dile getirdi.