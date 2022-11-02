Dolar/TL, 18,62 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,62 seviyelerinde işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir izleniyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,62 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün en düşük 18,3090 ve en yüksek 18,6650 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 18,5843'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,6190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,3830'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 21,3970'ten satılıyor.
Dolar endeksi, dün yatay bir seyir izlemesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 111,4 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,1 değer kaybeden avro/dolar paritesi ise bugün 0,9870 seviyesinde yatay hareket ediyor.
FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLARDA SAKİN GÜN
Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.
Bugünün veri gündeminde Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 110,5'in destek, 112 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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