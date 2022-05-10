Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde de yükselişte

Dolar/TL kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,25'e kadar yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 14:04
Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde de yükselişte
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Dolar, geçen haftadan beri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. 

Dolar/TL yaklaşık iki ay işlem gördüğü 14.5-15 bandını ilk kez dün yukarı yönlü kırdı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

15,09 seviyesinde güne başlayan doların hızlı yükselişi devam ediyor. 

Dolar/TL 15,21'den işlem görürken 14.09'da 15,25'e kadar yükseldi. 


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