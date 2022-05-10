Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde de yükselişte
Dolar/TL kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,25'e kadar yükseldi.
Dolar, geçen haftadan beri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.
Dolar/TL yaklaşık iki ay işlem gördüğü 14.5-15 bandını ilk kez dün yukarı yönlü kırdı.
YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
15,09 seviyesinde güne başlayan doların hızlı yükselişi devam ediyor.
Dolar/TL 15,21'den işlem görürken 14.09'da 15,25'e kadar yükseldi.
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