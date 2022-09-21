Dolar/TL ne kadar? (21 Eylül 2022)
Para piyasaları Fed faiz kararını beklerken Dolar/TL, güne yatay başladı.
Dün sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,3082'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,3120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 18,1490'dan, sterlin/TL 0,4 düşüşle 207780'den satılıyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.
Video Haberler
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
- 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi
- 'Ayşe hanım' yer fıstığı hasat edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- 'YSK' davasında karar ne olacak?
- AKP ve MHP için tehlike çanları çalıyor
- MasterChef Sergen 3 ay önce açtığı köftecisini kapattı
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'