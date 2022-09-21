Dolar/TL ne kadar? (21 Eylül 2022)

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:46

Dün sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,3082'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,3120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 18,1490'dan, sterlin/TL 0,4 düşüşle 207780'den satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.