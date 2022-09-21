Dolar kasırgası geliyor!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:31

Gözler ABD'nin Eylül ayında yapacağı Fed toplantısında... Türkiye'de doların da akıbetini belerliyecek faiz kararıyla ilgili iki ekonomistten korkutan bir açıklama geldi. Gerçek Gündem'in haberine göre Fed eylül ayı faiz kararı toplantısını 20-21 Eylül tarihlerinde yapacak. Fed faiz kararı toplantısının ardından Jerome Powell'ın 21 Eylül akşamı saat 21.00'da açıklama yapması bekleniyor. Temmuz ayı faiz kararı toplantısında ise ABD merkez bankası, fonlama faiz aralığını yüzde 2,25 - yüzde 2,50 olarak değiştirirken, Fed politika faizini 75 baz puan artırmıştı.

İki ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut ve Remzi Özdemir, YouTube programında bununla ilgili korkutan bir değerlendirme yaptı ve Türkiye ekonomisini 23 Eylül'de büyük bir tehlikenin beklediğini iddia ettiler. Her iki ekonomist de doların 23 Eylül'de kırılacağını söyledi ve şu değerlendirmeyi yapıp uyarıda bulundular.

Evren Devrim Zelyut şu açıklamada bulundu:

ABD'de enflasyon verileri geldi, bu dolar ve TL üzerinde çok önemli rol oynayacak. Enflasyon yüzde 8.3 geldi ağustos ayında ABD'de Beklenti yüzde 8.1'di. Aylık enflasyon 8.5'ten 8.3'e düştü. Dolar TL neden sıkıntılı bir döneme girecek 23 Eylül'den sonra. Neden?

'FİYAT ARTIŞI GENELE YAYILDI'

Fiyatlardaki artışın mevcut seviyelere yapışıp genele yayıldığını görüyoruz. Enflasyondaki düşüşün sebebi ise benzin fiyatlarındaki yüzde 10'luk gerileme... ABD'de yüzde 10'luk benzin fiyatlarının düşüşü enflasyonu düşürdü. Stratejik rezervleri satmasıyla ve Joe Biden'in OPEC'e baskıları yüzünden akaryakıt fiyatları düştü. Ama önümüzdeki dönemde ABD, stratejik petrol rezervlerini yerine koyduğu zaman petrol fiyatlarında 100 dolarları göreceğiz. Bu dönüp ABD enflasyonunu vuracak. O da dolar endeksini ve tahvilleri bu da dönüp dolar /TL'yi vuracak. Eylül sonu toplantısı dolar için bir kırılma toplantısı olacaktır.

'DOLAR VE TAHVİLLER YUKARIYA GİDECEK'

Fed'in 75 puan yerine 100 baz puanlık bir artış yapacağına inanıyorum. Salgın dönemde basılan paraları geri çekme takvimi daha da erkene çekilecek ve daha fazla para çekilecek. Dolar endeksi ve tahviller daha yukarıya gidecek, Türkiye'de de dolar yukarıyı doğru hareket edecek. Eylül sonu dolarda bir kırılma noktası olacak.

Remzi Özdemir ise şunları söyledi:

ABD olayını evet iyi okudun. ABD'de bir iyileşme yok. Hayır. Benzinde indirim OPEC üstündeki baskı ve rezervlerin kullanılmasıyla oldu. Bu da enflasyona yansıdı. Ama artık ABD, OPEC üzerinde baskı kuramayacak, stratejik rezervle bu işi kurtaramayacak. ABD, dolar sopasına daha sıkı yönelecek. ABD kendisini kurtarmaya çalışacak ve faiz silahına yönelecek.

'EKONOMİLER ALLAK BULLAK OLUR'

ABD'de 75 baz puanlık faiz artışı beklentisi 20 gün önce yüzde 30-35'ti. Şu anda 75 baz puan artışı beklentisi yüzde 100, ancak 100 baz puanlık faiz artışı beklentisi ise yüzde 8'den yüzde 38'e çıkmış durumda. Yani analistler artık 1 puanlık artış bekliyor Fed'den. Ama artık 50'lik baz puan bitti, 75 ve 100 baz puanlık beklentiler var. Bu beklentinin gerçekleşmesi hele 100 baz puan olması gelişmekte olan ülkeleri bırak Avrupa'da taş üstünde taş bırakmamak. Ekonomiler allak bullak olur. Borsalar allak bullak olur ve en önemlisi yerel para birimleri darmadağın olur. Türkiye, Fed tarafını doğru okumuyor.