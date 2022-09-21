Dolar/Euro ne kadar oldu? (21 Eylül 2022)

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:21

Para piyasalarında dikkatler Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını beklerken döviz kurunda hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar, Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 81 olasılık verirken 100 baz puan bir artırıma yüzde 19 ihtimal veriyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

DOLAR ZİRVEYE OYNUYOR

Uluslararası piyasalarda dolar, başlıca para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine yakın işlem görüyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 110 seviyesinin üzerinde.

İstanbul serbest piyasada ise dolar 18,3140 liradan, Euro 18,2230 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,3120 liradan alınan dolar 18,3140 liradan satılıyor. 18,2210 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,2230 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,3110 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3030 lira olmuştu.