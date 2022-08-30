Dolar/TL yerini koruyor: Dolar ne kadar oldu?

30 Ağustos 2022 Salı, 10:24

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.18 üzerinde başlarken yatay seyrini devam ettiriyor. Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi sonrası 18.20'yi gören dolar yılın zirvesine çıkmıştı.

Bu hafta ikinci çeyreğe ilişkin gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri, PMI, İTO öncü enflasyon ve ağustos Ticaret Bakanlığı öncü dış ticaret verileri de takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eylül ayının ilk haftasında açıklanacağını söylediği Orta Vadeli Program (OVP) piyasalar tarafından bekleniyor.

1 YILDA YÜZDE 54 DEĞER KAYBI

TL nisan sonundan beri yüzde 18.3, yılbaşından beri yüzde 27.5, son 1 yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40 üzeri değer kaybı yaşamıştı. Bankacılar döviz piyasasının işleyişini kamu kontrollü olarak tanımlarken son dönemde tahvil ve kredi piyasalarında da kamunun kontrolünü belirgin şekilde artıracağı adımlar attığına dikkat çekiyorlar. Öte yandan TCMB geçen hafta referans faiz oranını eylül için yaklaşık 100 baz puan indirimle yüzde 15.34'e düşürdü.

Referans oranda geçen hafta yapılan indirimin ardından bazı ticari kredilerde eylül ayında yüzde 21.48'in üzerinde maliyet varsa bankanın kredilerin yüzde 20'si; yüzde 27.61'in üzerinde maliyet varsa kredilerin yüzde 90'ı oranında tahvil karşılık ayırması gerekecek. Bu oranlar ağustos ayında sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 idi.

Bazı ticari kredilerin faizlerinin ve büyüme oranlarının ek tahvil karşılığı ayrılmasını gerektirecek olması da piyasalarda yakından takip ediliyor.