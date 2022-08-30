Euro/dolar paritesinde düşüş sürüyor: Euro ne kadar ? (30 Ağustos 2022)
Euro'nun dolar karşısında geçtiğimiz günlerde 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında paritede düşüş devam ediyor.
Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürerken Euro/dolar paritesin 1 seviyesinin altına indi.
Euro/ dolarparitesi 0.9992 seviyesinde.
İç piyasa 30 Ağustas Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olurken yurt dışı piyasalarında hareketlilik sürüyor.
Gün içi en yüksek 18.22'yi bulan Euro/TL paritesi 18.17 ile dalgalı seyir halinde.
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