Dolar/TL yılın en yüksek seviyesine bir kez daha yaklaştı: Dolar ne kadar oldu? (14 Temmuz 2022)

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:19

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD tüketici enflasyonu verileri, Fed'in fiyat artışlarına karşılık daha da agresif faiz artırımlarına gideceği ve resesyona neden olabileceği beklentilerini kuvvetlendirmiş durumda.

Dün açıklanan ABD tüketici enflasyonu verileri yakıt, gıda ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketici fiyatları endeksinin geçen ay %9.1 yükseldiğine işaret etti.

Veriler, Fed'in ay sonunda düzenlenecek politika toplantısında beklenen 75 baz puanlık artırımı yerine 100 puanlık devasa bir faiz artırımına gidebileceği yönünde kaygılara neden oldu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic dün 100 baz puanlık faiz artışına ilişkin bir soruya "Her şey mümkün" yanıtını verdi.

ABD başta olmak üzere küresel faiz artışları doları güçlendirirken, aynı zamanda küresel resesyon endişelerini de tetikliyor. Dolar endeksi 108.45 seviyesinde 20 yılın zirvelerine yakın değerini korudu.

"TL'DEKİ DEĞER KAYBINI BİR KAMU TERCİHİ"

İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK'nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlamalası sonrası 16.03'e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Dolar/TL bu sabah saat 08.59'da 17.46/17.46 seviyesinde işlem gördü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise dün günü 872/887 seviyesinde tamamladı

Bu verilere göre TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 14.8, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 24.5 seviyesinde. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL'nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda. Bankacılar ayrıca TL'deki değer kaybını bir kamu tercihi olarak da niteliyorlar.

Resmi tatil nedeniyle piyasalarda bu hafta iki işgünü işlem gerçekleşecek. İç piyasada bugün Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verisi takip edilecek. Dışarıda ise bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verileri takip edilecek.