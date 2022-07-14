Enflasyon verileri piyasaları sarstı: Euro/TL ne kadar oldu? (14 Temmuz 2022)
Küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazanan dolar, 20 yılın ardından Euro ile eşitlenmişti. Bu durumda 1 dolar 1 Euro'ya eşitken,dün açıklanan ABD'nin enflasyon verilerinin ardından dolar eşitliği bozdu ve Euro'dan daha değerli oldu. Enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalarda ciddi oynaklıklar gözlemlendi.
Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar Euro'dan daha değerli oldu.
ABD enflasyon verilerinin ardından Euro/dolar paritesi 0.99 seviyesine indi.
Ekonomistler bu durumun Türkiye'ye yansımlarının olumsuz olacağını öngörürken, İstanbul serbest piyasasında Euro/TL paritesinde 17.4990 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 17.5010 lira olarak belirlendi.
Euro/TL şu dakikalarda 17.4970'ten işlem görüyor.
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