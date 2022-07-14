Enflasyon verileri piyasaları sarstı: Euro/TL ne kadar oldu? (14 Temmuz 2022)

Küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazanan dolar, 20 yılın ardından Euro ile eşitlenmişti. Bu durumda 1 dolar 1 Euro'ya eşitken,dün açıklanan ABD'nin enflasyon verilerinin ardından dolar eşitliği bozdu ve Euro'dan daha değerli oldu. Enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalarda ciddi oynaklıklar gözlemlendi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:11
Enflasyon verileri piyasaları sarstı: Euro/TL ne kadar oldu? (14 Temmuz 2022)
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Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar Euro'dan daha değerli oldu.

ABD enflasyon verilerinin ardından Euro/dolar paritesi 0.99 seviyesine indi.

Ekonomistler bu durumun Türkiye'ye yansımlarının olumsuz olacağını öngörürken, İstanbul serbest piyasasında Euro/TL paritesinde 17.4990 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 17.5010 lira olarak belirlendi.

Euro/TL şu dakikalarda 17.4970'ten işlem görüyor.


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