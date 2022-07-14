Enflasyon verileri piyasaları sarstı: Euro/TL ne kadar oldu? (14 Temmuz 2022)

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:11

Dün 20 yılın ardından ilk kez dolar Euro'dan daha değerli oldu.

ABD enflasyon verilerinin ardından Euro/dolar paritesi 0.99 seviyesine indi.

Ekonomistler bu durumun Türkiye'ye yansımlarının olumsuz olacağını öngörürken, İstanbul serbest piyasasında Euro/TL paritesinde 17.4990 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 17.5010 lira olarak belirlendi.



Euro/TL şu dakikalarda 17.4970'ten işlem görüyor.