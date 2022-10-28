Dolar/TL'de yaklaşık iki haftadır yatay seyir hakim : Dolar ne kadar oldu? (28 Ekim 2022)

28 Ekim 2022 Cuma, 09:32

Bugün piyasalarda yarım gün işlem gerçekleşecek ve beklenen bir veri gündemi bulunmuyor. Piyasalarda dün Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son enflasyon raporunda verdiği mesajlar takip edildi. TCMB selektif kredi politikasının, faiz indirimlerinin devam edeceği sinyali verdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN BENZER ADIM BEKLENTİSİ

İktisadi faaliyette ivme kaybına dikkat çeken TCMB geçen hafta faiz indirimlerine 150 baz puan ile devam etmiş, bir sonraki toplantı olan Kasım için "benzer bir adım" ile faiz indirim döngüsünü tamamlayacağı sinyalini vermişti. Böylece sisyasilerin de istediği tek haneli faize önümüzdeki ay ulaşılmış olacak.

TCMB yılsonu enflasyon tahminini yüzde 65.2'ye çekti ve dezenflasyon programı uyguladığını söyledi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyonda mevcut durumda başarıdan söz etmenin mümkün olmadığını ancak Kasım ayı sonrasında enflasyonda düşüşün başlayacağını söyledi. TCMB'nin 2023 sonu tahmini ise yüzde 22.3 oldu.

Uygulanan politikaların pozitif etkilerinin petrol fiyatları nedeniyle hissedilemediğine de vurgu yapan Kavcıoğlu, bankacılık sisteminde sistemik risk oluştuğuna dair görüşlere katılmadığını aksine Hazine'nin 20 yıl vadeli tahvil ihraç etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

TCMB neredeyse bir yıldır farklı düzenlemelerle kendisini döviz, tahvil, mevduat ve kredide belirleyici konuma getirdi.

TCMB'nin mevduat ve krediler karşılığı tahvil adımlarının sadece sonuncusu bankaların ilk etapta 88 milyar TL tutarında Hazine tahvili tutmasını gerektirecek. Bankaların TL mevduatı önümüzdeki yıl yüzde 60'ın altında kalırsa tahvil alımı iki katına çıkabilecek, yüzde 50 altında kalır ise daha da katlanacak.

TL SON BİR YILDA YÜZDE 55 DEĞER KAYBETTİ

Süreç bankaların portföylerindeki tahvillerin faizini düşürdüğü için kısa vadede bankaların kârına pozitif yansıyor. Ancak sektör tek haneli maliyetten tahvil stokunun artmasının uzun vadeli etkisinden endişeli.

TCMB son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Dolar/TL geçen hafta faiz indirimi sonrasında ve takibinde birden fazla kez tarihi zirvelerini test etti. Son zirve dün 18.6160 oldu. Kur iki haftadan uzun süredir yatay seyrettiği 18.6 seviyesinden ise anlamlı değişim göstermedi.

Kur bu sabah saat 08.51'te 18.5950/18.6125 seviyesindeydi. Ağustos'taki faiz indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Ancak birikimli olarak bakıldığında TL yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda yüzde 55 değer kaybetti.

Piyasada dün turizm gelirlerinde yapılan revizyon da takip edildi. Turizm gelirleri ilk 9 ayda 35 milyar dolar, yabancı ziyaretçi sayısı 34.8 milyon kişi oldu; Bakanlık yılsonu hedeflerinde yukarı revizyona gitti.

TÜİK'in yaptığı revizyon ile Türkiye'nin son 10 yıllık toplam seyahat gelirleri 20 milyar dolar yukarı revize edilmiş oldu. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre, TCMB'nin cari denge verilerini 2021 için 14 milyar dolar açıktan 8 milyar dolar açığa revize etmesi bekleniyor. Ekonomistler 2022 ilk yarı için cari açığın 33 milyar dolardan 30 milyar dolara ineceğini hesaplıyor.