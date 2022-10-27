Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 azalışla 3.935,04 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,32 puan değer kaybetti.
Dün 3.976,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,41 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.988,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.906,26, en yüksek ise 3.990,14 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 1,02 ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükseldi, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Şişecam, Petkim ve Ereğli Demir Çelik oldu.
ALTININ ONSU 1.662 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,76, bileşik getirisi yüzde 15,30 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0040, sterlin/dolar paritesi 1,1560 ve dolar/yen paritesi 146,5 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6070 liradan, Euro 18,6790 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.662 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 93,6 dolardan işlem görüyor.
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