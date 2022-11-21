Dolar/TL'de yatay seyir hakim: Dolar ne kadar oldu? (21 Kasım 2022)

21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:47

Bugün iç gündemde Hazine'nin 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvili ilk ihracı, ekim ayı borç stoku verileri ile yabancı ziyaretçi sayısı verileri takip edilecek.

TCMB'nin bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizini yüzde 9'a çekmesi ve bu yıl için gevşeme döngüsünü tamamlaması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde.

Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.

KÜRESEL PİYASALAR

Piyasalar Fed'in 12-14 Aralık'ta gerçekleşecek politika toplantısında 50 baz puan büyüklüğünde artırıma giderek faizleri yüzde 4.25-4.5 aralığına yükselteceği ve faizlerin göreceği zirve seviyenin yüzde 5.0-5.25 aralığında olacağı ihtimalini yüzde 80 olarak hesaplıyor.

Küresel piyasalarda dolar Çin'in bazı kentlerinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasının verdiği destekle haftaya güçlü başlangıç yaptı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YILIN ZİRVESİNDE

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetmesine karşılık son üç ayda daha yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL son 5 haftadır ise 18.6 etrafında daha da yatay. Kur bu sabah saat 08.53'te 18.5705/18.6210 seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın rezervleri ve enerji ithalatı son dönemde bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için izleniyor. Toplam rezervler 11 Kasım ile biten haftada 117.5 milyar dolar ile en son geçen yıl kur krizi öncesinde görülen seviyelere kadar yükseldi.

Rezervlerdeki haftalık 3.8 milyar dolarlık artışın yaklaşık yarısı altındaki değerlemeden kaynaklandı. Rezervlerde yurtdışından belirgin bir kaynak girişi de olmadı.

Reuters'ta geçen haftalarda yayınlanan bir analizde, Merkez Bankası'nın rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

Piyasalarda ayrıca KKM'nin yarısından fazlası tamamlanan kasım ayı geri dönüşleri de takip ediliyor.