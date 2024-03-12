Dolar/TL'de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:43

Güncelleme: 12.03.2024 - 09:54

Dolar karşısında Eylül 2023'ten beri kademeli olarak sınırlı değer kaybı yaşayan TL, seçim öncesinde artan bireysel taleple baskı altında kalıyor.

İşlemciler lokal döviz talebinin genel seçim dönemi ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığı görüşünde yine de piyasada süreç yakından takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün, döviz piyasasındaki son dönemde görülen oynaklığın geçici olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyon, geçen yıl genel seçim ardından kurda yaşanan düzeltmenin benzeri yaşanacağı beklentisi ve ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği endişesi lokalleri dövize yönlendiren ana sebepler.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncuları TCMB tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti. Bazı piyasa katılımcıları TCMB'nin seçimlerden sonra faiz artırımına gideceği tahmininde bulundular.

Geçen hafta bankalarla görüşen TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına da başladı.

TL'NİN YILBAŞINDAN BERİ KAYBI YÜZDE 8

Dolar TL bu sabah 32.06 seviyesinde güne başlarken, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 1.8 ile ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 7.9 seviyesinde. Foreks piyasalarda Euro TL ise 35.10 ile zirve tazeledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 5 Haziran 2030 itfalı değişken faizli devlet tahvili ile 5 Ekim 2033 itfalı sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. TÜİK ise ocak ayı sanayi üretimi endeksini açıklayacak.