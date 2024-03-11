Yerel seçimlere günler kala dolar ve Euro yükselişte! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:20

Güncelleme: 11.03.2024 - 09:20

Enflasyonun tahminleri aşması ve geçen hafta başında artan yurtiçi döviz talebinin ardından TCMB, kredi büyümesini sınırlama amacıyla iki sıkılaştırma adımı attı. TCMB bu iki adımın yanı sıra parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmakta olduğu uyarısında da bulundu.

Döviz dönüşümlü mevduattan çıkıp dövize geçen mevduat sahiplerinin taleplerini karşıladığı için döviz rezervi düşüş kaydeden TCMB'nin net döviz rezervleri 1 Mart haftasında 1.9 milyar dolar daha gerilerken, son 10 haftaki kayıp 19.6 milyar dolara yükseldi.

Yüksek enflasyon, geçen yıl genel seçim ardından kurda yaşanan düzeltmenin benzeri yaşanacağı beklentisi ve ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği endişesi lokalleri dövize yönlendiren ana sebepler. Ekonomi yönetimi ise bu endişelerin yersiz olduğu görüşünde.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren Şubat enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncuları TCMB tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti. Bazı piyasa katılımcıları TCMB'nin seçimlerden sonra faiz artırımına gideceği tahmininde bulundular.

Geçen hafta bankalarla görüşen TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına da başladı. Böylece toplam döviz satım pozisyonu büyüklüğü 1.8 milyar dolara yaklaşarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Dolar TL bu sabah 32.00 seviyesinde güne başlarken, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 1.8 ile Ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 7.7 seviyesinde. Euro TL ise 35 bandında işlem görüyor.

Bugün iç piyasada Nisan 2025 itfalı kuponsuz tahvil ile Ocak 2028 itfalı TLREF'e endeksli tahvillerin yeniden ihraçları gerçekleşecek. Bugün ayrıca Ocak ayı iş gücü istatistikleri de yayımlanacak.

FITCH, TÜRKİYE'NIN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Haziran ayından bu yana uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğine ve kalıcılığına olan güvenin arttığını belirterek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'ya, not görünümünü de "pozitife" yükseltti.

Hafta sonunda yayımlanan değerlendirmede, not görünümündeki artışa gerekçe olarak, "para politikasında sıkılaşmanın tahmin edilenden daha güçlü şekilde önden yüklemeli olarak gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların kalıcılığı ve etkinliğine olan güvenin artmasını" gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, not artışı ardından "Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir" dedi.