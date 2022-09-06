Dolar/TL'nin gözü merkez bankalarının kararında: Dolar ne kadar oldu? (6 Eylül 2022)

06 Eylül 2022 Salı, 09:21

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını ele aldığı toplantısı perşembe günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ise 21 Eylül'de gerçekleşecek.

Dolar endeksi 110 civarında 20 yılın zirvelerindeki seyrini sürdürüyor. Avrupa'ya dair artan resesyon endişesi ile ABD'de beklenen faiz artırımları, doların zirveden yaşadığı düşüşü sınırlayan ana etken konumunda. Yatırımcılar yüksek küresel enflasyon ortamında enerji krizi ve resesyon endişelerine verilebilecek tepkileri takip ediyor.

OVP SONRASI EKONOMİ YÖNETİMİ TAKİP EDİLECEK

İç veri gündeminde bugün TCMB'nin ağustos ayı reel efektif döviz kurunu verileri ve aylık enflasyon değerlendirmesi yer alıyor. Piyasalarda OVP sonrası ekonomi yönetiminin uygulamalarının nasıl şekilleneceği de takip edilen bir konu.

Önümüzdeki üç yıla ilişkin tahminlerin yer aldığı Orta Vadeli Program'da (OVP) ortalama yüzde 5.3 büyüme, program sonunda tek haneli enflasyon ve işsizlik ile cari açıkta düşüş hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüzde 80'i aşarak 1998 sonundan beri yeni zirvede olan enflasyonun yılbaşından sonra hızla düşeceğini; önce yüzde 40, önümüzdeki yılsonuna doğru yüzde 20'ye doğru indirme planı ile enflasyon sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

EKONMİSTLERE GÖRE "DÜŞÜK" İHTİMAL

Dolar/TL, TCMB'nin faiz indirimi sonrası 17.97 seviyesinden bu hafta en yüksek 18.26 seviyesine kadar çıktı. TL faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1.6 değer kaybetmiş oldu. TL'deki değer kaybı, günlük olarak faiz indirim günü hariç genellikle yüzde 0.1 gibi sınırlı düzeyde kaldı. Bazı günler yatay seyir ya da sınırlı değer kazancı görüldü. Kur bu sabah saat 08.58'de 18.22/18.22 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri yüzde 18.6, yılbaşından beri yüzde 27.8, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Bankacıların OVP verilerinden yaptıkları hesaplamalara göre ortalama dolar/TL OVP'de önümüzdeki yıl için 21.5, 2024 için 24.6 öngörüldü. Ekonomistler OVP'de 2022'ye ilişkin tahminlerin kendi beklentileriyle oldukça yakın olduğunu belirtirken, enflasyonda ve cari açıkta beklenen düşüşlerin aynı anda yüksek büyüme ve istikrarlı kur ile gerçekleşme ihtimalini ise "düşük" olarak özetledi.