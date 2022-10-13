Dolaşımdaki para oranı bir yılda yüzde 45 arttı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 981 milyon dolar artış gösterdi. Öte yanda dolaşımdaki kağıt ve madeni paraların oranı bir yılda yüzde 45,07 yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 210 milyar 332,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Ekim ile sona eren haftada 213 milyar 313,0 milyon dolara geldi. Ayrıca geçtiğimiz yıl oranla dolaşıma çıkan banknot ve madeni para toplamı yüzde 45,07 artış gösterdi.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 267,9 milyon dolar artarak 127 milyar 992,2 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 712,9 milyon dolar artarak 85 milyar 320,8 milyon dolar oldu.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 259,0 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 366 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 625 milyon dolar artış gösterdi.
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