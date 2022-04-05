Domino’s’un satışına onay çıktı
Türkiye’de pizza pazarının en büyük oyuncuların olan Domino’s Pizza’nın Hintli şirkete satışına Rekabet Kurulu’ndan onay çıktı.
Türkiye’de DP Eurasia isimli şirketle yer alan Domino’s Pizza’nın satışına Rekabet Kurulu’ndan onay çıktı. Hindistan’ın en önemli fast food şirketlerinden Jubilant Foodworks’ün satın alma için yaptığı başvuru kabul edildi. DP, Domino’s Pizza markası Türkiye’de en büyük beşinci ana franchise haklarına sahip. Domino’s Pizza markası altında Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'da pizza teslimatı ve paket servis/yemek servisi hizmeti alanında faaliyet gösteren markanın, Türkiye'de bulunan Pizza Restaurantları A.Ş. aracılığıyla 568 adet sistem mağazası bulunuyor.
Türkiye’deki Domino’s markasını alan Jubilant Foodworks, dünya çapında Domino’s Pizza markasıyla Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş ve Nepal’de; Popeyes markasıyla Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Bhutan’da; Hong’s Kitchen, Dunkin’ Donuts, Ekdum ve CheffBoss markalarıyla Hindistan’da fast-food restoranları ve hızlı tüketim malları pazarlarında faaliyet göstermeye devam ediyor.
Rekabet Kurulu’nun kararında satışın rekabet ortamına negatif etkisi olmayacağı belirtildi.
Raporda şu ifadeler yer aldı:
“Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir.
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