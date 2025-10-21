Donald Trump Çin’e karşı imzayı attı: Kritik madenlerde yeni hamle!

ABD, Çin’in kritik maden tedarik zincirinde artan hakimiyetine karşı maden kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Yapılan anlaşma, Batılı şirketlerin kritik maden satışlarında taban fiyat uygulanmasını öngörüyor.

ABD-AVUSTRALYA ANLAŞMASI VE YATIRIM

ABD Başkanı Donald Trump ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından imzalanan anlaşma kapsamında, Avustralya’daki madencilik ve maden işleme projelerine yatırım yapılacak. Avustralya Başbakanı, ABD’nin yatırım yapabileceği 8,5 milyar dolar büyüklüğünde proje bulunduğunu açıkladı.

ABD’nin ihracat finansman kurumu, Avustralyalı yedi madencilik şirketine 2,2 milyar doların üzerinde kredi vermek üzere anlaşma imzaladı. Ayrıca, projelere Avustralya da yatırım yapacak. Beyaz Saray, toplamda 53 milyar dolar değerindeki kritik maden rezervine yatırım yapılacağını duyurdu; ancak hangi maden ocaklarına ve maden türlerine yatırım yapılacağı belirtilmedi.

GALYUM RAFİNERİSİ KURULACAK

Anlaşma kapsamında ABD Savunma Bakanlığı, Avustralya’nın batısında galyum rafinerisi kuracak. Çin, geçen yıl Aralık ayında ABD’ye galyum satışını durdurmuştu.

Kritik madenler, nadir toprak elementleri, lityum ve nikel gibi ileri teknoloji ürünlerinde az miktarda kullanılan mineralleri içeriyor. ABD ihracat kredi bankası, kredi için mutabakat zaptı anlaşmalarının Arafura Rare Earths, Northern Minerals, Graphinex, Latrobe Magnesium, VHM, RZ Resources ve Sunrise Energy Metals ile yapıldığını açıkladı.