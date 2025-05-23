Donald Trump'dan gümrük vergisi çıkışı: Borsa İstanbul sallandı!

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 artışla 9.475,21 puandan kapattı.

Güne önceki kapanışa göre 14,04 puanlık ve yüzde 0,15’lik düşüşle 9.461,18 puandan başlayan BIST 100, günün ilk yarısında yükseliş yönünde hareket ederek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 17,12 puanlık artışla 9.492,33 seviyesine çıktı.

Günün ilerleyen saatlerinde yurtiçinde haftalık para ve banka verileri, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak yeni konut satışları izleniyor. Teknik olarak bakıldığında BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puan seviyeleri direnç, 9.400 ve 9.300 seviyeleri ise destek olarak değerlendiriliyor.

TRUMP’IN VERGİ MESAJI BORSA’YI SALLADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi politikalarına dair açıklamaları, ülke ekonomisine yönelik endişelere neden olurken küresel piyasaların yön bulmasını da güçleştiriyor.

Trump’ın, Avrupa Birliği ile yapılan ticaret görüşmelerinin tıkanması üzerine, 1 Haziran’dan itibaren AB menşeli ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanması önerisinde bulunması, yalnızca ABD ve Avrupa piyasalarını değil, Borsa İstanbul’u da etkiledi.

Apple’ın ABD’de üretim yapmaması halinde yüzde 25 gümrük vergisi ile karşılaşacağını ifade eden Trump’ın sözleri, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul da değer kaybederek 9.350,81 puan seviyesine kadar geriledi.

Dünkü kapanışını 9.475,21 puanla yapan BIST 100 endeksi, an itibarıyla yüzde 1,16 düşüşle 9.366,41 seviyesinde bulunuyor. Bankacılık endeksinde de yüzde 1,5’lik bir gerileme yaşandı.

Endeksteki düşüşte Akbank, Turkcell, Aselsan, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Koç Holding hisseleri öne çıktı. Vadeli BIST 30 endeksi ise yüzde 1,6 oranında değer kaybetti.

YURTİÇİNDE KGF GÜNDEMDE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kredi Garanti Fonu’na dair, “Bu noktada adım atıp, Kredi Garanti Fonu'ndan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, devreye alınacak yeni destek paketi kapsamında Kredi Garanti Fonu aracılığıyla toplamda 25 milyar lira kefalet sağlanacak. Bunun 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası ise yatırım harcamalarına yönelik olacak.

Yeni paket ile imalatçı KOBİ’lere düşük maliyetli ve ulaşılabilir finansman sağlanması amaçlanıyor. Protokol aşaması tamamlanan bu destek programının kısa sürede uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Analistler, bu gelişmelere ilişkin atılacak adımların ve yapılacak açıklamaların yatırımcıların radarında olduğunu belirtiyor.

19 MART SÜRECİNİN EKONOMİYE MALİYETİ AĞIR OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, ekonomik piyasalarda sarsıntıya yol açtı.

Bu gelişme ve ABD Başkanı Trump’ın kararları, Merkez Bankası’nı yaklaşık 45 milyar dolarlık rezerv satışına itti.

TCMB, 20 Mart’ta takvim dışı toplantı yaparak gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltti. 17 Nisan’da ise politika faizi yüzde 46’ya, gecelik borç verme faizi yüzde 49’a çıkarıldı.

Faiz indirim süreci sona erdi, birçok şirket rekabette geri kaldığını belirtirken işten çıkarmalar ve küçülme gündeme geldi.