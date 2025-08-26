Donald Trump’ın Fed hamlesi altını zirveye taşıdı: Fiyatlar o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları…

ABD Başkanı Donald Trump’ın Federal Reserve yöneticilerinden Lisa Cook’u görevden alacağını açıklamasının ardından dolar gerilerken altın iki haftanın zirvesine çıktı.

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANA YÖNELDİ KCM Trade baş analisti Tim Waterer, "Trump, Fed Yöneticisi Cook hakkındaki yorumlarıyla yatırımcıları bir kez daha biraz tedirgin etti ve bu da altına bugün güvenli liman akışlarının artmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Trump uzun süredir Fed’e faiz indirmesi için baskı yapıyordu ancak sonuç alamamıştı. Merkez Bankası, 2025 boyunca Trump’ın gümrük vergilerinin enflasyonu artırabileceği endişesiyle faizleri sabit tutmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell ise geçen hafta yaptığı konuşmada eylülde olası bir politika değişikliğinin sinyalini vermişti.

COOK’UN GÖREVDEN ALINMASI DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK Mortgage dolandırıcılığı iddialarıyla karşı karşıya olan Lisa Cook’un görevden alınması, Trump’a yedi üyeli Fed Yönetim Kurulu’nda dört kişilik çoğunluk kazandıracak. Trump, ay başında Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Stephen Miran’ı erken ayrılan Adriana Kugler’in yerine aday göstermişti.

Yatırımcıların gözü ayrıca cuma günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinde. Gıda ve enerji dışındaki kalemlerde yıllık bazda son beş yılın en hızlı artışını göstermesi beklenen bu veri, Fed’in faiz indirimi için alanını daraltabilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 448 TL

4 bin 448 TL Çeyrek altın: 7 bin 303 TL

7 bin 303 TL Yarım altın: 14 bin 607 TL

14 bin 607 TL Tam altın: 29 bin 14 TL