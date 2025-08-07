Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri yürürlüğe girdi: 'Milyarlarca dolar ABD'ye akıyor'

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, saat gece yarısını geçtikten sonra karşılıklılık esasına dayalı yeni tarifelerin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bu tarifelerden etkilenen ülkelerin uzun süredir "ABD'den faydalandığını" savunan Trump, “Milyarlarca dolar gümrük vergisi, artık ABD'ye akıyor” ifadesini kullandı.

KARŞILIKLILIK ESASINA DAYANAN TARİFELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın imzaladığı kararnameyle ABD’nin yıllık mal ticareti açıklarını azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayalı gümrük vergisi oranlarının değiştirildiği belirtildi.

Trump’ın 2 Nisan’da karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da bu yönde adımlar attığı vurgulandı. Bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD’ye teklifler sunduğu, bazılarının ise müzakereye yanaşmadığı kaydedildi.

YENİ TARİFE ORANLARI VE UYGULAMA KAPSAMI

Açıklamada, Trump’ın bazı ülkeler için tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği belirtildi. Kararnamedeki ülkeler belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacak, listede olmayan ülkelere ise yüzde 10’luk tarife uygulanacak.

Öte yandan, Kanada’ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarılması da Trump tarafından onaylandı.

BELİRLENEN TARİFE ORANLARI

Yeni düzenlemeyle Hindistan’a yüzde 25, Endonezya’ya yüzde 19, Irak’a yüzde 35, İsrail’e yüzde 15, Malezya’ya yüzde 19, Norveç’e yüzde 15, İsviçre’ye yüzde 39, Suriye’ye yüzde 41, Tayvan’a yüzde 20 ve Vietnam’a yüzde 20 oranında tarife uygulanacak.

Türkiye için ise yüzde 15 gümrük vergisi öngörülüyor.