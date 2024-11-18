Donald Trump kabinesini şekillendirmeye devam ediyor: Hazine Bakanı kim olacak?

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:44

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:44

New York Times ve Wall Street Journal’ın pazar günü aktardığı bilgilere göre, Başkan seçilen Donald Trump eski Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh ve yatırımcı Marc Rowan’ı Hazine Bakanı için adaylar arasına ekledi.

54 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yılları arasında Federal Rezerv Kurulu’nda görev yaptı ve ekonomi politikalarında mali şahin görüşleriyle tanınıyor. Rowan ise 62 yaşında ve Apollo Global Management’ın kurucularından biri olarak, 2021'de firmanın CEO’su oldu.

ADAY SAYISI ARTIYOR

Wall Street Journal’a göre, Trump, geçtiğimiz hafta Mar-a-Lago'da Tennessee Senatörü Bill Hagerty ile bir araya geldi. 65 yaşındaki Cumhuriyetçi senatörün de bu önemli görev için adı geçiyor. Ancak, Trump henüz kesin adayını açıklamış değil. Cantor Fitzgerald CEO’su Howard Lutnick ve yatırımcı Scott Bessent ise bu görevi almak için en güçlü adaylar olarak görülüyor.

New York Times’ın haberine göre, Trump’ın Lutnick ve Bessent hakkında tereddüt ettiğine dair bilgiler bulunuyor. Her iki isim de Trump’ın ekonomi politikalarını destekleyen figürler olarak tanınıyor ve bu hafta Mar-a-Lago kulübünde Trump ile görüşmeler yapmaları bekleniyor.

Bessent, uzun yıllardır Yale Üniversitesi'nde ders vermekte ve Trump ile güçlü bir ilişkiye sahip bir hedge fon yatırımcısı olarak öne çıkıyor. Lutnick ise Trump’ın geçiş dönemi çalışmalarına eşbaşkanlık yapmış ve New Yorklu olmasıyla dikkat çekiyor.

Milyarder Elon Musk ve Robert F. Kennedy Jr., Cumartesi günü Trump’ın bu karar süreciyle ilgili iç çekişmeleri kamuoyuna duyurdu. Trump’ın geçiş ekibi, konuyla ilgili olarak yapılan yorum taleplerine henüz bir yanıt vermedi.