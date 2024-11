Trump'ın oğlundan 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Biden yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği yönündeki bir haberi yorumladı.

Donald Trump Jr, ABD askeri sanayi kompleksinin Trump göreve başlamadan önce Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini belirterek, “Askeri Sanayi Kompleksi, babamın barış yaratma ve hayat kurtarma şansı olmadan önce Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattıklarından emin olmak istiyor gibi görünüyor” dedi.

Donald Trump Jr, “O trilyonları (harcanacak) kilitlemek lazım. Böyle hayatın canı cehenneme, embesiller!” diye ekledi.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh