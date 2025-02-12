Donald Trump ticaret savaşını kızıştırıyor: Yeni vergiler piyasaları karıştırdı!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:22

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:22

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tüm istisnaları kaldırarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu kararın küresel ticaret savaşlarını daha da kızıştırmasından endişe ediliyor.

TÜM İSTİSNA VE KOTALAR KALDIRILDI

Trump, ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine herhangi bir muafiyet tanınmaksızın yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Daha önce müttefik ülkelere sağlanan istisnalar iptal edilirken, düzenlemenin 4 Mart’ta yürürlüğe gireceği belirtildi. Kanada, Brezilya ve Güney Kore gibi ABD'nin müttefikleri de kararın kapsamına alındı.

ABD'nin yıllık çelik ithalatı 29 milyon ton seviyesinde. İthal edilen çeliğin büyük bölümü Kanada, Brezilya, Meksika ve Güney Kore’den geliyor. Trump, bu hamlenin iç üretimi artıracağını ve ABD’de istihdam yaratacağını savunarak, vergilerin daha da artırılabileceği uyarısında bulundu.

ÇİN VE AVRUPA'DAN SERT TEPKİ

Vergiler, düşük maliyetli Çin çelik ithalatını hedef alırken, Çin Dışişleri Bakanlığı bu politikaların ticaret savaşlarını körükleyeceğini vurguladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ABD’nin kararına sert karşılık vereceklerini belirterek, "Haksız tarifeler cevapsız kalmayacak, sert ve orantılı önlemler alınacak" dedi. Avrupa’nın ABD çelik ithalatındaki payı yüzde 15 seviyesinde.

ABD’YE VERGİ KOYAN ÜLKELERE MİSİLLEME YOLDA

Trump, yeni tarifelerin agresif ticaret politikalarının bir parçası olduğunu belirterek, ABD’den ithalat yapan ve gümrük vergisi uygulayan ülkelere karşı misilleme tarifeleri getireceğini duyurdu. Otomotiv, yarı iletken ve ilaç sektörlerinde ek vergiler değerlendiriliyor.

ALÜMİNYUM FİYATLARI YÜKSELİŞTE

ABD, alüminyum ithalatına büyük ölçüde bağımlı. Morgan Stanley’e göre, net alüminyum ithalatı 2023'te yüzde 80’i geçti. Yeni tarifelerin alüminyum fiyatlarını artırması beklenirken, ABD Ortabatı primi Trump’ın seçim zaferinden bu yana yüzde 30’dan fazla arttı.

ALTIN REKOR KIRDI

Ticaret savaşlarının tırmanması güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Ons altın 2 bin 940 dolara yükselerek rekor kırdı. Analistler, artan jeopolitik riskler ve ticaret gerilimlerinin etkisiyle altının 3 bin doları test edebileceğini öngörüyor.

TRUMP'IN HAMLESİ ABD EKONOMİSİNİ ZORLAYABİLİR

Trump’ın çelik ve alüminyum tarifeleri, ABD’de metal kullanan sektörleri zor durumda bırakabilir. Kamyon, beyaz eşya ve inşaat ekipmanı üreticileri yerli tedarikçilerle çalışmaya yönelse de belirli alaşımların ithalatı zorunlu olduğu için maliyetlerin artması bekleniyor.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, tarifelerin çelik ve alüminyum fiyatlarını sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 1,6 oranında artırdığını belirtiyor. Özellikle otomotiv ve inşaat sektörleri yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilir. Tesla, Cybertruck üretimi için özel ithal çeliğe ihtiyaç duyduğunu açıklarken, Fitch Ratings, Kanada ve Meksika’dan gelen mallara uygulanacak vergilerin bazı üreticilerin kredi notlarını olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

EV FİYATLARINI ARTIRACAK

Ulusal Ev İnşaatçıları Birliği Başkanı Carl Harris, Trump’ın çelik ve alüminyuma yönelik ek vergilerinin konut maliyetlerini artıracağını ve doğal afet sonrası yeniden inşa çalışmalarını zorlaştıracağını belirtti. Amerikan İçecek Derneği ise 2018’deki yüzde 10’luk alüminyum tarifelerinin sektöre 500 milyon dolar ek maliyet getirdiğini hatırlattı.

Yeni vergiler, Trump’ın ticaret politikalarının küresel piyasalarda nasıl bir etki yaratacağına dair endişeleri artırıyor.