Elon Musk’tan ABD ekonomisi için çarpıcı uyarı: "Ülke iflasa sürükleniyor"

Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:04

Güncelleme: 12.02.2025 - 10:04

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk, federal harcamaların azaltılmasının zorunluluk olduğunu belirterek, bütçe açığı konusunda önlem alınmazsa ülkenin iflas edeceğini söyledi.

Oval Ofis’te DOGE’nin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Musk, departmanın amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu vurguladı. Halktan hükümete doğru sağlıklı bir geri bildirim mekanizması olmadan ve bürokrasinin kontrolü ele geçirmesi durumunda demokrasinin anlamını yitireceğini ifade etti.

"İnsanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından temsil edilmesini sağlayamıyorsa, o zaman bir demokrasi değil, bürokrasi içinde yaşıyoruz" diyen Musk, bütçe açığının ele alınması gerektiğini vurguladı.

BORÇ FAİZİ SAVUNMA BÜTÇESİNİ AŞTI

Ulusal borcun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığı’nın bütçesini geçtiğini belirten Musk, “Savunmaya büyük harcamalar yapıyoruz ancak bu şekilde devam edersek ülke iflasa sürüklenir” dedi. Federal harcamaların azaltılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu dile getirdi.

DOGE’nin bazı bulgularına da değinen Musk, bürokraside görünüşte düşük maaş alan ancak bulunduğu pozisyonda büyük servetler edinen kişilerin varlığının dikkat çekici olduğunu söyledi.

ABD Hazinesi'nde temel kontrol mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu belirten Musk, ödemelerin kategorize edilmemesi nedeniyle bakanlıkların denetlenemediğini kaydetti. Vergilerin bilinçli harcanması gerektiğini ifade ederek, “Bu sağduyu meselesidir, ne zalimcedir ne de radikal” dedi.

Musk ayrıca, Sosyal Güvenlik ödemesi alan bazı kişilerin 150 yaşında göründüğünü iddia etti.

Hükümetin şeffaf olmayan bir şekilde kontrol altına alındığına dair eleştirilerle ilgili ise, “Halk büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek” değerlendirmesinde bulundu.