Donald Trump'ın enerji planı petrol fiyatlarını düşürecek

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:47

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:47

Commerzbank, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'nin petrol ve gaz üretimini artırmaya yönelik planlarının, petrol fiyatlarında düşüşe neden olduğunu belirtti.

PETROL FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI POTANSİYELİ

ABD Başkanı Trump, enerji üretimini artırmak amacıyla petrol ve gaz izinlerini hızlandırmayı ve Biden’ın açık deniz kiralama yasağını tersine çevirmeyi planladı. Bu adımlar, arzı artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı yaratma potansiyeline sahip.

KANADA VE MEKSİKA'YA GÜMRÜK VERGİSİ

Petrol fiyatları, bu gelişmelerin etkisiyle öğleden sonraki işlemlerde düşüşünü hızlandırarak, Brent ham petrolü varil başına 78,88 dolara, WTI ise 75,50 dolara geriledi. Trump ayrıca, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata 1 Şubat'tan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Commerzbank Research'ten Carsten Fritsch, bu planın ABD'nin ham petrol ithalatının büyük bir kısmını etkileyebileceğini, ve bu durumun fiyatları önemli ölçüde artırabileceğini ifade etti.