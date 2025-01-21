Dev kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den Donald Trump uyarısı: 'Ekonomiyi talan edebilir'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:15

Güncelleme: 21.01.2025 - 12:15

Fitch Ratings, ABD Başkanı Trump'ın uygulamayı planladığı gümrük tarifelerinin, gelişmekte olan ülkeler ve küresel ticaret için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Donald Trump'ın başkanlık döneminde, ABD'nin gümrük tarifelerinde yaşanacak artışların, küresel ticaret ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ciddi etkiler yaratması bekleniyor.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Fitch, ABD'nin tarife oranlarının 2023'te yüzde 2,3'ten 2025 yılına kadar yüzde 8'e çıkacağı tahmininde bulundu. Özellikle Çin'den ithal edilen mallara uygulanan vergi oranının, yüzde 17'den yüzde 60'a yükselmesi öngörülüyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Fitch, Çin için 2025 ve 2026 büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 4,5'ten yüzde 4,3'e ve yüzde 4,3'ten yüzde 4'e düşürdü. Artan mali desteklerle Çin'in ekonomik yavaşlamasının hafifletilmesi beklense de, finansal dengeleri üzerinde daha fazla baskı oluşması öngörülüyor.

ÇİN VE MEKSİKA EKONOMİLERİ DAHA FAZLA ETKİLENECEK

Meksika ekonomisi de bu durumdan olumsuz etkilenecek gibi görünüyor. Fitch, Meksika'nın 2025 büyüme tahminini, yargı reformları ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle yüzde 1,8'den yüzde 1,1'e çekti.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Fitch, diğer büyük gelişmekte olan ülkelerin ise ABD'nin tarifelerindeki artıştan daha az etkileneceğini belirtti. Ancak, Çin hariç tüm gelişmekte olan ülkeler için 2025 yılı büyüme tahmininin, 2024'teki yüzde 3,7'lik büyümeye kıyasla daha düşük seviyede, yüzde 3,4 olarak belirlendi.

Kurumun değerlendirmesinde, artan ticaret engellerinin küresel ticaret dengeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin, gelişmekte olan ülkelerin büyüme performansını sınırlayacağı vurgulandı.