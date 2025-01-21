Donald Trump'ın yemin töreni sonrası kripto paralar çakıldı! Bitcoin ve Ethereum'daki son durum
ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreninde kripto paralara dair herhangi bir açıklama yapmaması ve beklenen kararnameyi imzalamaması, kripto yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu gelişme sonrası Bitcoin ve Ethereum değer kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreninde kripto paralara dair açıklama yapmaması ve beklenen kararnamenin imzalanmaması, kripto yatırımcıları arasında hayal kırıklığına yol açtı. Beklenen açıklamanın yapılmaması sonucu, kripto paralarda büyük bir düşüş yaşanırken, Bitcoin ciddi şekilde değer kaybetti.
Trump’ın yemin törenine dair yapılan Beyaz Saray açıklamalarında, kripto paralara yönelik herhangi bir kararname ya da açıklama yer almadığı belirtildi. Ayrıca, tören sırasında Bitcoin ya da diğer kripto paralara dair bir ifade bulunmadı.
BITCOIN’DE CİDDİ DEĞER KAYBI
Kripto paralarda en büyük değer kaybı Bitcoin’de yaşandı. Dün, 109 bin 600 dolar seviyesine yükselerek rekor kıran Bitcoin, beklenen açıklamaların yapılmamasıyla yüzde 8’den fazla değer kaybederek 100 bin 234 dolara geriledi. Yeni günde Bitcoin 102 bin 420 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
ETHEREUM’DA DA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
Ethereum, altcoinler arasında en büyük değeri taşırken, onun da değerinde düşüş gözlemleniyor. Dün, 3 bin 140 dolar ile 3 bin 458 dolar arasında işlem gören Ethereum, günü 3 bin 285 dolardan tamamladı. Bugün sabah saatlerinde ise 3 bin 258 dolardan işlem görüyor.
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