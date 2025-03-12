Donald Trump'ın vergi savaşları Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Ticaret stratejisi belli oldu!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:17

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:17

ABD'de Donald Trump'ın seçilmesiyle kızışan Çin, Kanada ve AB arasındaki vergi savaşları, Türkiye’nin ticaret yol haritasını şekillendirdi. Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre, ABD'nin Çin’e ilave vergi uygulaması Türkiye'nin rekabet gücünü artırırken, Türkiye aynı zamanda tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. ABD ve diğer hedef ülkelerdeki ihracatçılara yönelik destekler ise artırılacak.

Türkiye, ABD, Çin, Kanada ve AB arasındaki “vergi savaşlarında” stratejik bir yol haritası belirledi. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ABD'nin vergileri artırması halinde, Türkiye tedarik zincirlerinde alternatif bir kaynak olarak öne çıkacak ve bu fırsattan yararlanmak için tüm imkanlar kullanılacak.

ABD'de Türk firmalarına yönelik fuar katılımı, pazarlama faaliyetleri ve Türk ürünlerinin pazar payını artırmaya yönelik çalışmalar artacak. Mal ve hizmet ticareti yakın takibe alınacak ve gerekli önlemler uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma yüzde 25 ek vergi uygulama kararı, bugün resmen yürürlüğe girdi. AB, ABD'ye 28 milyar dolarlık bir karşı önlem planlarken, Kanada da ABD’ye karşı yüzde 25 elektrik vergisi uygulama kararından vazgeçti.

İHRACATÇILARA DESTEK

2025 yılında ihracat stratejileri, kararlılıkla devam ettirilerek Türkiye'nin küresel pazarlardaki etkinliği artırılacak. ABD ve belirlenen hedef ülkelerdeki destek programları genişletilerek ihracatçıların rekabet gücü güçlendirilecek. Yeni pazar fırsatları değerlendirilecek ve mevcut pazar payları büyütülecek.

TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN GÜÇLÜ ADAY

ABD'nin bazı ülkelere yönelik gümrük vergilerini artırması durumunda, Türkiye tedarik zincirlerinde alternatif bir kaynak olarak güçlü bir aday haline gelecek. Bu fırsattan yararlanmak için her türlü imkan değerlendirilecek.

ÇİN'E İLAVE VERGİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Çin’e yönelik ilave vergiler, ABD’de Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak. Çelik vergilerindeki muafiyetlerin kaldırılması, Türk firmalarını dünya çapında eşit şartlarda rekabet edebilir hale getirdi. Ayrıca, Çin’e yönelik 800 dolarlık e-ticaret üst limitinin kaldırılması, e-ticaret açısından önemli bir fırsat sunacak.

İMKÂN VE FIRSATLAR

Artan jeopolitik gerilimler ve küresel tedarik zincirindeki yeniden yapılanma süreci, Türkiye için yeni imkanlar yaratıyor. Küresel ticarette korumacılık eğilimleri artsa da, sanayi yapısı ve stratejik konumuyla Türkiye, en önemli kaynak ülkelerden biri olmayı sürdürecek. Bakanlık yapılan açıklamada, "Bu nedenle, başta ABD olmak üzere tüm dünyada pazara giriş stratejilerimize odaklanmamız gereken bir döneme giriyoruz. Küresel gelişmeler ışığında mal ve hizmet ticaretini yakından takip ediyoruz ve gerekli önlemleri gerektiğinde alacağız." denildi.

ABD'DEKİ FAALİYETLER ARTACAK

2025 ve sonraki yıllarda, Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde ABD’deki fuar katılımı, ticaret heyetleri ve ikili iş görüşmeleri gibi çeşitli tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılacak. Türk ürünlerinin bilinirliği ve pazar payı arttırılacak, ihracatçılar güçlü bir varlık sergilemeye devam edecek.