Dondurulmuş soğan ve patates ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine "dondurulmuş soğan" ve "dondurulmuş patates" de dahil edildi.

AA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:36
Dondurulmuş soğan ve patates ihracatı kayda bağlandı
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, dondurulmuş soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) ve dondurulmuş patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) eklendi.


Resmi Gazete patates soğan

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