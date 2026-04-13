Doruk Madencilik işçilerinin Ankara yürüyüşü başladı: 'Muhatabımız TMSF ve Enerji Bakanlığı'

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen alacakları için Ankara’ya yürüyüş başlattı. Bağımsız Maden-İş öncülüğünde başlayan eylemde işçiler, haklarını alana kadar geri dönmeyeceklerini duyurdu. Yürüyüş güzergâhı ve talepler de netleşti.

MADEN ÖNÜNDEN BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ 20 NİSAN’DA TAMAMLANACAK

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden sahasında çalışan işçiler, dün geceyi maden önünde geçirerek eylemlerine başladı. Sabah saatlerinde yürüyüşe geçen madenciler, 15 Nisan’da Beypazarı’nda, 16 Nisan’da Güdül’de, 17 Nisan’da Ayaş’ta, 18 Nisan’da Yenikent’te ve 19 Nisan’da Sincan’da olacak. İşçiler, yürüyüşlerini 20 Nisan’da tamamlamayı planlıyor.

Bağımsız Maden-İş temsilcileri, tüm alacaklarını tahsil etmeden eylemi sonlandırmayacaklarını belirterek, güvenlik güçlerinden çekinmediklerini ifade etti.

'MUHATABIMIZ TMSF VE ENERJİ BAKANLIĞI'

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

Bizim muhatabımız bellidir. Yıldızlar Holding değil, TMSF ve Enerji Bakanlığı’dır. Yürüyüşümüz Ankara’ya vardıktan sonra o patronların kapısına dayanacağız. Yıldızlar Holding’in patronunun evinin önüne gideceğiz. Gerekirse yarımız geri dönüp gelecek, bu madene kapanacağız.

MADENİN DEVRİNDEN SONRA HAK KAYIPLARI ARTTI

Sahibi FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğu ileri sürülerek 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan maden, 2022’de SSS Holding’e devredildi. Bu süreçte işçilerin hak kayıplarının arttığı belirtiliyor.

İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatları, fazla mesai ücretleri ve maaşlarının ödenmediği ifade edilirken, ödemelerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle çalışan sayısı 1200’den 250-300 bandına kadar geriledi.

SADECE İŞÇİLER DEĞİL, ESNAF VE BELEDİYELER DE ETKİLENDİ

SSS Holding’in yalnızca bu madende değil, diğer işyerlerinde de borçlar ve hak ihlalleriyle gündeme geldiği belirtiliyor. Madene hizmet sağlayan esnafın da alacaklarını tahsil edemediği, belediyelerin sundukları hizmetlerin karşılığını alamadığı ifade ediliyor.

Öte yandan, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu, çalışanlara eski ekipmanların kullandırıldığı da dile getiriliyor.

MADENCİLERİN TALEPLERİ NELER?

İşçiler, TMSF devri öncesine uzanan alacaklar da dahil olmak üzere tüm sorunların çözülmesi için Ankara’ya yürüyor. Madencilerin talepleri şu şekilde sıralanıyor: